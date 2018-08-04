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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Fenerbahçe'de büyük kriz! İlk 11'de...
Futbol

Fenerbahçe'de büyük kriz! İlk 11'de...

Sarı lacivertlilerde gözler hem transfere hem de Benfica maçına çevrilmiş durumda.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Şampiyonlar Ligi’nde Ön Eleme Turu’ndaki ilk Benfica maçı öncesi Fenerbahçe’de problemler bitmiyor. Forvette Soldado’nun sakatlığı can sıkarken, bir de ön libero sıkıntısı baş gösterdi. İlk 11'de ise flaş değişiklikler var... İşte o detaylar...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'de Teknik Direktör Cocu, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Benfica ile oynanacak maç için ince eleyip sık dokuyor ancak sıkıntılar yakasını bırakmıyor. Josef de Souza geçen sezon Avrupa Ligi play-off'unda Vardar'la oynanan rövanş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Lizbon'daki maçta cezalı.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Mehmet Topal ise adale ağrıları yaşıyor. Cagliari ile oynanan hazırlık maçında dinlendirilen tecrübeli ön libero, ağrıları nedeniyle takımla idmanlara başlayabilmiş değil. Topal'ın son idmanlarda bazı testlere tabi tutulacağı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Mehmet Topal'ın oynamayı çok istediği ifade edilirken, teknik heyetin beklentisi de oyuncunun yarın takımla çalışmalara başlayıp, salı günü sahada olması. Aksi halde ön liberoda Ozan Tufan görev yapacak.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe 23 kişilik kadroyu UEFA'ya bildirdi. Yeni transferler Ferdi ve Berke'nin yanı sıra ayak bileği bağında yırtık olan Salih Uçan, sakatlıkları süren Aatif ve İsmail listede yer almadı. Ayew ve Barış kadroya girerken, sarı-lacivertlilerin maça 1 gün kala, 1 oyuncu değiştirme hakkı var. Fenerbahçe'nin, Benfica karşısında sahaya şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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VOLKAN DEMİREL

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ISLA

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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SKRTEL

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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NEUSTADTER

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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HASAN ALİ KALDIRIM

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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OZAN TUFAN

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ELJİF ELMAS

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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VALBUENA

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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GİULİANO

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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AYEW

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ALPER POTUK (Sabah)

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe'den Benfica provası! Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi oynadığı son hazırlık maçında, sahasında Cagliari'yi 2-1 ile geçti. Fenerbahçe-Cagliari maçının özetini izlemek için videoya tıklayınız...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Hem oyna, hem izle! Günün CANLI yayınlanacak maçlarının listesi burada, incelemek için tıklayın!

FenerbahçeMehmet TopalOzan TufanŞampiyonlar Ligi

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