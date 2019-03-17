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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: DepoPhotos, Kaynak: Sabah
17 Mart 2019 - 10:26,

Fenerbahçe'de büyük kıyım! 11 futbolcu...

Teknik direktör Ersun Yanal, sözleşmesi bitenlerle yeni anlaşma yapılmasını istemiyor. Sadece Şener’in durumu belirsiz.

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Kameni ve Reyes kesin gidecek. Frey ve Isla ayrılmak isterse onay verilecek.

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Sivas karşısında 1-0 geriden gelip 2-1 kazanan F.Bahçe'de oynanan futbol taraftar gibi Ersun Yanal'ı da memnun etmedi. Tecrübeli hocanın bu karşılaşma ile birlikte kafasında birçok şeyin daha da netleştiği ve takımla ilgili hesaplaşmayı sezon sonunda sert bir şekilde yapacağı öğrenildi. Yanal, sözleşmesi biten hiçbir oyuncuyla yeni anlaşma yapılmasını istemiyor. Sadece Şener Özbayraklı'nın durumu belirsiz.

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Bunun dışında mukavelesi sona eren 10 futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. Ersun Yanal'ın sözleşmesi devam etmesine rağmen gönderilmesi için fikir belirttiği isimler de var. Bunların başında Kameni ve Reyes geliyor. Ayrıca Frey ve Isla gitmek isterlerse onay verilecek.

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Sözleşmesi bitenler

Volkan Demirel

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Şener Özbayraklı

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Roman Neustadter

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Martin Skrtel

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İsmail Köybaşı

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Yassine Benzia

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Mathieu Valbuena

11/22

Tolga Ciğerci

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Andre Ayew

13/22

Islam Slimani

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Roberto Soldado

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Gönderilecekler

Carlos Kameni

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Diego Reyes

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Michael Frey (İsterse)

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Mauricio Isla (İsterse)

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F.BAHÇE'DEN 'CAS' AÇIKLAMASI

FENERBAHÇE, CAS süreci ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Trabzonspor'un FIFA'ya ve CAS'a başvuru yapma hakkı olup olmadığı ve başvuru usullerine uyup uymadığının incelenmesi amacıyla gerçekleşen duruşma süresince hem kulübümüz avukatları hem de FIFA ve TFF'nin avukatları, Trabzon'un başvurusunun dayanaksız olduğunu savundu. Avukatlarımız, savunmalarının ikna edici olduğunu ve kararın F.Bahçe adına olumlu yönde gittiğini ifade ettiler."

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MEHMET TOPAL İKİ HAFTA YOK

SIVASSPOR maçında sakatlanarak oyunu terk eden Mehmet Topal'ın sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Yıldız futbolcunun en az iki hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerde Topal'ın tedavisinin milli arada tamamlanması planlanıyor.

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Andre Ayew uzun yıllar Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Marsilya forması giymişti... (VİDEO)

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