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Futbol

Fenerbahçe'de büyük değişim! Kocaman kesik...

Giresunspor'u deplasmanda 2-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalin kapısını aralayan Fenerbahçe'de gözler Gençlerbirliği maçına çevrildi.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı lacivertlilerde Teknik Direkör Aykut Kocaman ilk 11'de flaş değişikliklere gidecek... Kısaca, Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynayacak, sahadaki takımı ve ilk 11'i gören şaşıracak... İşte o detaylar...

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kocaman’ın, iç sahadaki Gençlerbirliği maçında Valbuena’yı ilk 11’e alması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, Kadıköy deplasmanında kapanması beklenen Gençlerbirliği karşısında savunmayı açacak anahtar rolünü üstlenecek. Fenerbahçe’de Giuliano’nun yanı sıra Janssen, Mehmet Ekici ve Neto’nun oynaması beklenmiyor. Skrtel’in durumu ise belirsiz.

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Slovak savunmacı dönerse, Mehmet Topal tekrar orta sahaya geçecek. Skrtel’in oynamaması halinde ise Topal yine stoperde görev yapacak. Kocaman’ın, Trabzon maçında orta sahada vasat bir futbol sergileyen Hasan Ali’nin yerine Eljif Elmas ya da Alper Potuk’u görevlendirmesi bekleniyor. İşte, sarı lacivertlilerin olası Gençlerbirliği maçı ilk 11'i... (Fanatik)

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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VOLKAN DEMİREL

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ISLA

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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MEHMET TOPAL

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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NEUSTADTER

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İSMAİL KÖYBAŞI

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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JOSEF DE SOUZA

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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ALPER POTUK

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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DİRAR

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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VALBUENA

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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AATIF

Kaynak: Hürriyet Arşiv
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FERNANDAO

FenerbahçeGençlerbirliğiilk 11Aykut Kocaman

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