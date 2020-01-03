Haber Giriş: 03 Ocak 2020 - 07:58,
Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Takasla gidiyor
Süleyman ARAT - Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı deplasmanda aldığı 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle 31 puan toplayarak lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transferde büyük hareketlilik yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda bir son dakika transfer gelişmesi yaşandı.
Geçtiğimiz sezonlarda büyük bir çöküş içine giren Ozan Tufan’ı 6 aylığına Aytemiz Alanyaspor’a kiralayarak yeniden kazanan Fenerbahçe yönetimi bu yöntemi başka bir oyuncusuna daha uygulamaya hazırlanıyor.
Bu doğrultuda gündemine bir çok futbolcu gelen sarı lacivertliler gözünü iç pazara çevirdi. Kadrosuna Süper Lig'i yakından tanıyan bir ismi katarak, uyum sorunu sıkıntısını ortadan kaldırmak isteyen sarı lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'un Brezilyalı stoperi Welinton’a talip oldu.
Performansın nedeniyle kazancı eleştiri konusu olan Alper Potuk, sezon başında kendi isteğiyle maaşında yüzde 40 indirim yaparak 2 milyon Euro’dan 1.2 milyon Euro’ya düşürmüştü.
2021- 2022 sezonuna kadar sözleşmesi olan tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçelilik, gerektiğinde elini taşın altına koymaktır. Taraftarlarımızın beklentilerini yeri geldiğinde karşıladım, yeri geldiğinde karşılayamadım. Bundan sonra birlik olma zamanı. Hep birlikte omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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