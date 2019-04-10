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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10 Nisan 2019 - 10:56,

Fenerbahçe'de bir devrin sonu! 8 isimle geliyor...

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de sarı lacivertlileri heyecanlandıran bir karar alındı.

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Buna göre kulübün efsane ismi 8 sürprizle birlikte göreve geliyor. İşte tüm detaylar...

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Sarı-Lacivertlilerde başkan Ali Koç, sezon başında Fransız sportif direktör Damien Comolli'yi göreve getirmişti.

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Fakat gelecek sezon öncesi sarı lacivertli ekip Comolli ile yollarını ayırma kararı aldı.

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Kanarya'da bu göreve ise efsane isim geçecek...

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Fransız yönetici ile sezon sonu yollarını ayırma kararı alan Ali Koç yönetimi, transferde yeni bir yapılanmaya giriyor.

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Koç, Brezilya pazarında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'yı referans alacak.

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Alex de Souza'nın Brezilya Ligi'ne olan hakimiyetine güvenen Fenerbahçe başkanı, Alex'in önerdiği isimleri tek tek masaya yatıracak.

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Fenerbahçe'de bu yeni transfer harekatının 'Fener Ol' projesinden çıkacak sonuca göre kararlaştırılacağı belirtildi.

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Hedeflenen rakama ulaşılırsa Fenerbahçe'nin Brezilya harekatı başlayacak ve yıldızlara birer birer imza attırılacak.

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Alex de Souza'nın da Ali Koç ile yaptığı görüşmelerde Fenerbahçe'ye uzun dönemde katkı sağlayabilecek isimlerle görüşülmesi gerektiği ve birden çok mevkide fayda sağlayabilecek isimlere yönelmenin doğru olacağını belirtti.

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İşte Fotomaç Gazetesi'nde yer alan habere göre; Alex'in referans olduğu yıldızlar;

12/21LUCAS VERRISSIMO

LUCAS VERRISSIMO

Skrtel'in Parma ile anlaşmasından sonra hava hakimiyeti iyi olan bir stoper kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerde Lucas Verrissimo ismi ön plana çıktı. 23 yaşındaki stoper, 1.88 boyunda.

13/21FAGNER

FAGNER

Şener ve Isla'nın performansından memnun olmayan Ersun Yanal'a o bölge için Fagner tavsiyesi geldi. Alex'in gözdesi olan oyuncunun piyasa değeri 6 milyon euro. Brezilyalı oyuncu 4 sezondur Corinthians forması giyiyor.

14/21LEO DUARTE

LEO DUARTE

Önümüzdeki sezon defansı sağlama almak isteyen Kanarya, Leo Duarte için nabız yoklayacak. Flamengo'nun genç stoperi 22 yaşında..

15/21LIZIERO

LIZIERO

Fenerbahçe'de Alex'in ısrarla altını çizdiği isim Brezilyalı Liziero. Ön libero mevkisinde görev yapan futbolcunun en büyük artıları sol bek ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor olması. Avrupa'nın transfer pazarında adı sıklıkla geçen oyuncu için bir dizi görüşme gerçekleştirilecek.

16/21JEAN MOTA

JEAN MOTA

Fenerbahçe'de orta saha için Jean Mota ismi ön plana çıktı. 25 yaşındaki oyuncu Brezilya'da Sao Paulo forması giyiyor. Takımında 3 senedir top koşturan Brezilyalı için girişimler başlayacak.. Jean Mota'nın ismi daha önce de sarı-lacivertlilerle anılmıştı.

17/21LUAN

LUAN

Fenerbahçe'de Alex'in en beğendiği isimler arasında yer alan Luan için tüm şartlar zorlanacak. 26 yaşında olan Luan, her iki ayağını da kullanabiliyor. Forvet arkası ve sol kanat mevkilerinde oynayan futbolcu için kiralık formülü devreye girecek.

18/21HENRIQUE

HENRIQUE

Hasan Ali'nin artan performansından memnun olan Ersun Yanal'ın milli oyuncuya alternatif bir isim düşündüğü belirtildi. İsmail Köybaşı'yı gelecek sezon kadrosunda düşünmeyen Kanarya, genç oyuncunun şartlarını masaya yatıracak. Buna göre Kanarya, Vasco da Gama'dan Henrique ile bu boşluğu dolduracak. Brezilyalı futbolcu 24 yaşında.

19/21GUSTAVO

GUSTAVO

Fenerbahçe'de Islam Slimani ile yollar kesin olarak ayrılacak. Son olarak Frey'in de üstünü çizen Ersun Yanal, bu bölgeye 2 transfer yapmak istediğini bildirdi. Kanarya, 1994 doğumlu santrfor Gustavo'yu gündeme aldı.

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Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz aylarda Alex de Souza'ua "Obrigado Alex" ismiyle bir teşekkür videosu hazırlamıştı...

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