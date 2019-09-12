Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mehmet Ekici'nin ardından...
Fenerbahçe'de kadro planlaması anlamında sıcak gelişmeler yaşanıyor... TFF'ye bildirilen 28 kişilik listede Mehmet Ekici kadroya dahil edilmedi. Sarı-Lacivertlilerde yıldız futbolcunun en geç ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken, İngiliz basınına göre Fenerbahçe'de şok bir ayrılık daha yaşanabilir...
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Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya şimdiden başladı.
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Sarı-Lacivertlilerde ilk olarak Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı.
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Transfer döneminde kendisine kulüp bulması söylenen tecrübeli futbolcu, takımda kalmıştı.
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Bu dönem Kasımpaşa ve Beşiktaş ile görüşen Ekici, iki kulüple de anlaşamamıştı.
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Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu TFF'ye bildirilen listeye dahil etmedi.
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Sarı-Lacivertlilerde Mehmet Ekici'nin en geç ara transferde takımdan ayrılması bekleniyor.
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Kanarya'da Mehmet Ekici'nin ardından bir ayrılığın daha yaşanması gündemde.
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı ve büyük umutlarla transfer ettiği yıldız oyuncu konusunda flaş bir gelişme yaşanıyor.
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İNGİLİZLER DUYURDU
İngiliz basınında yer alan haberlerde, Victor Moses ile sarı-lacivertli takımın yolları sezon sonunda ayrılıyor.
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FENERBAHÇE İSTEKSİZ
Buna göre, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli yıldız konusunda Fenerbahçe isteksiz davranıyor.
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Satın alma opsiyonu olmasına karşın sarı-lacivertli kulübün herhangi bir çalışma yapmayacağı aktarıldı.
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Moses'ın bu sezon sonunda Stamford Bridge'e geri döneceği vurgulandı.
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28 yaşındaki oyuncunun hem yüksek maaşı hem de bonservis bedelinin Fenerbahçe'yi zorladığı ifade edildi.
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UEFA Finansal Fair Play kurallarının da kulübü sıkıntıya soktuğu, bu nedenle bu hamlenin yapılamayacağı vurgulandı.
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Sarı lacivertli kulübe geçtiğimiz sezon devre arasında transfer olan Nijeryalı futbolcu 22 maçta forma giyerken 4 gol ve 1 asist kaydetti.
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Bu sezon ligin ilk maçı olan Gazişehir Gaziantep maçında forma giyen ve 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergileyen Moses, 77. dakikada sakatlık yaşamıştı.
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Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle ise Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında forma giyemedi.