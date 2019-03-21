Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de beklenen tarihi hamle! Resmen başlıyor...
Fenerbahçe çok konuşulacak tarihi hamle için çalışmalara başladı. Detaylar netleşti...
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Fenerbahçe yönetiminin uzun süredir titizlikle hazırlandığı tarihi seferberlikte geri sayım başladı...
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Sarı lacivertli kulüp seferberlik sürecini ‘fenerbahce.org’ adresli resmi internet sitesi üzerinden yürütecek.
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‘Taraftar olmadan kulüp olmaz’ mottosuyla yola çıkılan ‘Fener ol’ seferberliğinin start Nisan ayı başında verilecek.
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‘Fener ol’ sloganıyla organize edilen tarihin en büyük seferberliği, 7’den 77’ye sarı lacivertli taraftarları aynı çatı altında bir araya getirmeyi amaçlıyor.
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Sarı lacivertlilerde 4 Nisan’da startı verilecek bu seferberlik kapsamında atılacak tüm adımlar; ‘bağış’ mantalitesi çerçevesinden ziyade, ‘birlik-beraberlik’ örgüsü ışığında ilerleyecek.
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‘Fener ol’ seferberliğinde ilk hedef; ‘UEFA’nın Finansal Fair Play kriterleri konusunda kulübe nefes aldırmak’ şeklinde belirlendi.
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İkinci ve daha ciddi şekilde üzerinde durulan hedef ise; ilerleyen yıllarda görev yapacak yönetimlere mali anlamda ‘arınmış’ bir Fenerbahçe bırakmak. Yani, geleceğe de ‘Fener ol’mak...
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2 yıl sürecek seferberlik tüm dünyaya örnek olacak.
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ÜNLÜLER ETKİN ROL ALACAK
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz, Beyazıt Öztürk, İlker Ayrık, Şevket Çoruh ve Emre Karayel gibi isimlerin kampanyada etkin rol alması sağlanacak.
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Ünlüler sık sık görsel medyadan yapılacak canlı yayınlara katılarak, ‘Fener ol’ seferberliğini anlatacak.
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Başkan Ali Koç ve yöneticilerin bu noktada en çok üzerinde durduğu konu; ‘Fener ol’ seferberliğinin kamuoyunda doğru anlaşılması. Yapılması planlanan 2 yıllık atılımın, tüm dünyaya örnek olacağı düşünülüyor. Çünkü ilk defa bir kulüp, böylesine geniş kapsamlı bir atılımla mali desteğin tabana yayılmasını sağlamaya çalışıyor.
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Dileyen taraftarlar SMS yoluyla katılabilecek
Sarı lacivertli kulüp seferberlik sürecini ‘fenerbahce.org’ adresli resmi internet sitesi üzerinden yürütecek. Farklı bir site ya da yapılanma üzerinden destek alınmayacak. Ayrıca SMS ile de ’Fener ol’a katılmak mümkün olacak.
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‘Taraftar olmadan kulüp olmaz’ mottosuyla yola çıkılan ‘Fener ol’ seferberliğinin startı, son anda bir değişiklik olmazsa 4 Nisan Perşembe günü başlayacak.
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Süper Lig’in 27. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor...