Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de beklenen karar! Volkan Demirel resmi olarak...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken Volkan Demirel ile ilgili de ilginç gelişmeler yaşanıyor...
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Fenerbahçe’nin yaşayan efsanelerinden biri olan Volkan Demirel’le sezon sonunda yeni bir sözleşme imzalanmamıştı.
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38 yaşına gelen tecrübeli file bekçisi ile sezonun başlamasına kısa bir süre kala hâlâ temasta bulunulmaması, akıllarda soru işareti yaratmıştı
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Bu gelişmelerin yaşandığı esnada önceki gün Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal, Volkan’la Bodrum’da bir araya geldi.
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2002 yılından bu yana formasını giydiği sarı-lacivertli takımla yeni sözleşme konusunda henüz somut adımlar atamayan Volkan, Teknik Direktör Ersun Yanal’la bir görüşme gerçekleştirdi.
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Ligin ilk maçına 14 gün kalmasına rağmen sözleşme konusunda haber alamayan tecrübeli kaleci Yanal'a çıkacak her karara saygılı olduğunu iletti.
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Demirel, Yanal’la yaptığı görüşmede belirsizlik durumuna rağmen fiziksel olarak iyi durumda olduğunu ve ekstra idmanlar yaptığını belirtti.
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Volkan Demirel'in Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alıp almayacağı hala kesinlik kazanmazken, teknik patron Ersun Yanal'ın tecrübeli file bekçisinin kalmasında ısrar ettiği ve bunu hem Comolli'ye hem de yönetime ilettiği öğrenildi.
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Ersun Yanal'ın takımda kalmasını istediği Volkan'a Comolli sıcak bakmıyor.
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Buna rağmen kulübe yakın kaynaklar Volkan'ın kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade ediyorlar.
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Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde de futbol takımı kadrosunda Volkan Demirel’in adı duruyor.
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Yeni transferlerle güncellenen kadroda, 1 numaralı formanın sahibi Volkan’ın adının çıkarılmaması da kafaları karıştırıyor.
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Volkan Demirel konusunun yakın zamanda netleşmesi bekleniyor.