Fenerbahçe'de Alex krizi! Ortalık karıştı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sarı lacivertli kulübün efsane isimlerinden olan Alex de Souza'nın, İstanbul'a gelecek olması olay oldu.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Gidişinde ortalığı adeta sallayan Alex de Souza tekrar Türkiye'ye dönüyor... Sambacı bu kez yine ortalığı sallayacak. İstanbul'a gelip, Galatasaray derbisini seyredecek olan sambacının tekrar İstanbul'da boy gösterecek olması ortalığı karıştırdı... Fenerbahçe'de krize yol açan Alex konusundaki gelişmelere gelin hep birlikte bakalım...
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe'de 2011-12 sezonundan itibaren Alex krizi devam ediyor... O sezon Aykut Kocaman ile Fenerbahçe kariyerinin en önemli başarılarını elde eden ve 28 gol atan Alex ertesi yıl 3 Temmuz sonrası krizleri ile gündeme gelmişti. Bugünlerde Türkiye'ye gelişi tartışan Brezilyalı oyuncunun neler yaşadığına birlikte bakalım...
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- 2007 yılında Az Alkmaar maçında oyundan çıkarken yuhalandı. Aziz Yıldırım ayakta alkışlayarak destek oldu. Ayrılma kararı almıştı. Kendisine verilen destek sonrası vazgeçti. 2012 yılında Süper Final'de sakatlandı ve bir çok maçta forma giyemedi. Sakat oynadığı Beşiktaş maçında varlık gösteremedi ve Fenerbahçe kaybetti. Sonrasında Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecekken oynamak istediğini söyledi. Kocaman onu kulübeden oyuna sürmek istedi ama Dia'nın kırmızı kartı her şeyi bozdu. Bu maçta kaybedilen şampiyonluk sonrası 3 gün sonra oynanan Bursaspor kupa finalinde ilk 11'de oynadı ve müthiş bir performans sergiledi.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- 2012-13 sezonun başı krizlerle başladı. Alex ile konuşan Kocaman zaman zaman onu yedek bırakacağını söyledi. Alex, Avusturya'da düzenenlen hazırlık kampında Aykut Kocaman'ı eleştirdi. Ardından Spartak Moskova maçında yedek kalınca attığı bir tweet olay oldu. Kocaman'ın kendisini kıskandığını belirtti. Kriz sonraki haftalarda derinleşti. Alex, Kasımpaşa ile oynanan ve 2-0 biten maçın devre arasında oyundan çıktı ve tribünde Stoch ile birlikte oturdu. Bu maç Alex'in kadro dışı kalmasına neden oldu. Kadro dışı kalmayı kabul etmeyen Alex, başkan Aziz Yıldırım ile konuşarak ayrılmak istediğini belirtti.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Ardından taraftarın büyük bir vedası ile uğurlandı. Aziz Yıldırım'ın Alex giderken Sabiha Gökçen havaalanında tercüman Samet Güzel ile yaptığı basın toplantısı ve her sözünden sonra doğru mu Samet demesi büyük olay yarattı. Kısa süre sonra Samet Güzel de istifa etti. Alex giderken bir basın toplantısı yaptı ve tüm olayları ayrıntıları ile anlattı. Kendisini de eleştiren Alex'in bu basın toplantısı Fenerbahçe tarafından eleştirildi.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Alex'in kitabı da büyük olay yarattı. Kitabında Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman sert şekilde eleştirildi. Fenerbahçe'nin kötü gittiği bir dönem Alex'in maça gelmesi ve tribünlerin Alex diye bağırması Fenerbahçe yönetimini çok rahatsız etti. Alex'in kasıtlı olarak maça geldiği iddia edildi.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Alex'in son ziyareti de daha gelmeden tartışmaları beraberinde getirdi. Başkan Aziz Yıldırım, Alex neden geliyor diye sorarken Ali Koç, Alex'i seçim malzemesi yapmayacağını açıkladı. Koç, Alex'in gidiş sürecinin hatalı olduğunu ama daha sonra Alex'in de çok hatalar yaptığını belirtti.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Bu krizin belki de sonuna yaklaşıyoruz. Tarihin en uzun süren krizlerinden bir tanesi...Tam 6 yıldır her Alex ismi geçtiğinde tartışmalar oluyor. Ancak Alex de Alex'i eleştiren kesim de artık yumuşamış durumda. Fenerbahçe efsanesi ile kulüp her ne kadar hala gergin olsa da kısa süre içerisinde Fenerbahçe efsanesine yeniden kavuşacak gibi. Bu kavgada kimin haklı olduğundan çok bundan sonra bu krizin nasıl idare edileceği önemli.