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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
Haber Giriş: 17 Ekim 2019 - 09:46,

Fenerbahçe'de 9 isim görüşme odasına!

Sarı-Lacivertliler’de ara transfer döneminin çalışmaları sürüyor.

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1

Yönetim bir yandan da sözleşmesi bitecek isimler için harekete geçti.

2

Futbolculara, görüşmelere başlamak için menajerlerini bilgilendirmeleri mesajı gönderildi.

3Erten Ersu

Erten Ersu

Diz bağları koptuğu için uzun süre sahalardan uzak kalan ve çalışmalara yeni başlayan kaleci Erten Ersu konusunda karar sezon sonunda verilecek.

4Mauricio İsla

Mauricio İsla

Yeni kontrat teklifi yapılacak.

5Adil Rami

Adil Rami

Teklif yapılması beklenmiyor.

6Hasan Ali Kaldırım

Hasan Ali Kaldırım

Hasan Ali ile sözleşme uzatılacak.

7Tolga Ciğerci

Tolga Ciğerci

Yeniden masaya oturulması bekleniyor.

8Ozan Tufan

Ozan Tufan

Performansıyla göz dolduran Ozan Tufan ile yola devam edilecek.

9Mehmet Ekici

Mehmet Ekici

Mehmet Ekici'ye veda edilecek.

10Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu’na yeni sözleşme önerilecek ancak görevi farklı olacak

11Nabi Dirar

Nabi Dirar

Dirar ile yeni sözleşme için masaya oturulacak.

12

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Eljif Elmas, Brescia maçında herkesi ipe dizdi ancak sonunu getiremedi...

13

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