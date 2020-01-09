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GeriFutbol Fenerbahçe'de 6 bilet kesildi! 'Hepsini gönderin'
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Futbol
Haber Giriş: 09 Ocak 2020 - 13:16, /

Fenerbahçe'de 6 bilet kesildi! 'Hepsini gönderin'

Transferde ilk olarak Simon Falette'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de ikinci yarının başlamasına yaklaşık 1 hafta kala transfer çalışmalarının hızlanması bekleniyor. Transfer yapabilmek için oyuncu göndermesi gereken Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek oyuncular konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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1İLK TRANSFER SONRASI PLANLAR

İLK TRANSFER SONRASI PLANLAR

Fenerbahçe, Frankfurt'un Gineli stoperi Simon Falette'i kiralayarak devre arası transfer dönemine giriş yaptı. Sarı-lacivertli takım, 27 yaşındaki savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kadrosuna katarken gözler yeni transferlere ve gidecek isimlere çevrildi.

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ADIL RAMI'YE YOL VERİLDİ

Falette'in takıma katılmasıyla sezon başında transfer edilen ancak hiçbir varlık gösteremeyen Adil Rami'ye yol göründü. Kulüp, oyuncuya takım bul talimatı verdi. Rami devre arasında takımdan ayrılmazsa ikinci yarının kadrosuna yazılmama ihtimali bulunuyor.

3ISLA İÇİN VETO

ISLA İÇİN VETO

Boca Juniors'un transfer etmek istediği Mauricio Isla'ya izin çıkmadı. Yönetim ve teknik kadro, tecrübeli sağ bekin şampiyonluk yarışında takım için önemli olduğunu belirtip Boca'nın düşük teklifini reddetti.

4ERSUN YANALIN ÖNCELİKLİ RAPORU

ERSUN YANAL'IN ÖNCELİKLİ RAPORU

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu için yeni kontrat teklifi de düşünülürken Şilili oyuncunun kaderi ligin 2. yarısında belli olacak. Rami'nın dışında Zajc, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç için 'satılabilir' raporu verildi.

5ZAJC İÇİN TEKLİFLER YETERSİZ

ZAJC İÇİN TEKLİFLER YETERSİZ

Zajc için İtalya Serie A takımlarından Bresica devrede ancak Fenerbahçe, Sloven futbolcuyu kiralamak istemiyor ve dolayısıyla bir satış potansiyeli oluşturabileceğini düşünüyor.

6MEHMET EKİCİ OLMUYOR

MEHMET EKİCİ OLMUYOR

Mehmet Ekici'yi kamp kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, oyuncuyu kampta diri ve hazır tutarak transfer piyasasında etkin olmasını hesaplıyor ancak Ekici için şu ana kadar Malatyaspor, Antalyaspor ve Kayserispor'dan gelen teklifler pek de tatmin edici seviyede değil.

7ALPER ŞANSINI KULLANAMADI

ALPER ŞANSINI KULLANAMADI

Alper Potuk'u değerlendirmek isteyen Ersun Yanal, hemen her dönem futbolcusuna şans veriyor ancak beklentilerin karşılanmıyor. Kadrosunu daraltmak zorunda olan Ersun Yanal, iyi bir teklif gelmesi durumunda Alper'in de elden çıkarılmasına onay verdi.

8MEVLÜTÜN YERİNE FORVET

MEVLÜT'ÜN YERİNE FORVET

Mevlüt Erdinç konusunda da Fenerbahçe yönetimi stratejik davranıyor. Vedat'ı yedekleyecek olan bir forvet transferi için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, olası bir forvet transferi ile Mevlüt'e de izin verecek.

9MURAT SAĞLAM İÇİN VEDA ZAMANI

MURAT SAĞLAM İÇİN VEDA ZAMANI

Murat Sağlam'ın kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakılırken Jailson'a da iyi bir teklif gelmesi halinde kulüp elini rahatlamak adına oyuncuyla vedalaşacak. (Sporx)

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