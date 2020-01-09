Fenerbahçe'de 6 bilet kesildi! 'Hepsini gönderin'

MEHMET EKİCİ OLMUYOR Mehmet Ekici'yi kamp kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, oyuncuyu kampta diri ve hazır tutarak transfer piyasasında etkin olmasını hesaplıyor ancak Ekici için şu ana kadar Malatyaspor, Antalyaspor ve Kayserispor'dan gelen teklifler pek de tatmin edici seviyede değil.