Haber Giriş: 09 Ocak 2020 - 13:16,
Fenerbahçe'de 6 bilet kesildi! 'Hepsini gönderin'
Transferde ilk olarak Simon Falette'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de ikinci yarının başlamasına yaklaşık 1 hafta kala transfer çalışmalarının hızlanması bekleniyor. Transfer yapabilmek için oyuncu göndermesi gereken Fenerbahçe'de gidecek ve gelecek oyuncular konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
İLK TRANSFER SONRASI PLANLAR
Fenerbahçe, Frankfurt'un Gineli stoperi Simon Falette'i kiralayarak devre arası transfer dönemine giriş yaptı. Sarı-lacivertli takım, 27 yaşındaki savunmacıyı satın alma opsiyonuyla kadrosuna katarken gözler yeni transferlere ve gidecek isimlere çevrildi.
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