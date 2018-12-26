Fenerbahçe'de 27 milyonluk fiyasko!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sezon başında tarihi bir değişim yaşayan Fenerbahçe'de 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sona erdi ve Ali Koç başkanlık koltuğuna oturdu.
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Arkasına büyük bir destek alan Ali Koç camiaya 'vizyon' ve 'herkesin gurur duyacağı bir takım' vaat etti. Başkan Koç'un ilk adımı Damien Comolli oldu. Fransız futbol adamının sportif direktörlük koltuğuna oturması belki de sonun başlangıcı oldu.
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6 yıldır hiçbir kulübün yüzüne bakmadığı ve Türk futbolunun dinamiklerinden bi haber olan Comolli önderliğinde yapılan takım mühendisliği kelimenin tam anlamıyla 'felaket' oldu.
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COCU GETİRİLDİ
Comolli'nin "Kesin getiririm" dediği Salzburg'un hocası Marco Rose ile teklifi kabul etmedi. Baskılar artınca mecburen, Hollanda dışında tecrübesi olmayan Cocu'ya gidildi.
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TEKLİFİ REDDETTİ
Ali Koç 1,5 yıldır başkanlık için hazırlanıyordu. 1 yıl önce Koç'tan maaş almaya başlayan Comolli ise '100 kişilik oyuncu havuzu' olduğunu söylüyordu. Camia bu ikiliden acil ve isabetli hamleler bekliyordu. Ancak tam tersi oldu. Taraftar baskısı nedeniyle Aykut Kocaman'la yollar ayrıldı.
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Yeni hocasını seçimden 3 hafta sonra getirebilen yönetim, ilk yabancı transferini ise 1,5 ay sonra yapabildi. Forvet alınamadığı için Benfica'ya karşı Giuliano ve Alper santrfor oynadı. Hem Şampiyonlar Ligi hem de yaklaşık 250 milyon lira gelir kaybedildi.
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Takımın sisteminin kilit isimleri Josef ve Giuliano lig başladıktan sonra gönderildi.
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FORMANIN ALTINDA EZİLDİLER
Yerlerine acele ile alınan isimler ise çubuklu formanın ağırlığı altında ezildi. Kalitesi çok düşük kalan kadronun aldığı skorlar sonun başlangıcı gibiydi.
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27 MİLYONLUK FİYASKO!
Forvet transferi Fenerbahçe için en kilit noktalardan birisiydi... Alınacak isim, belki de takımın kaderini belirleyecekti. '100 kişilik havuzu' olduğunu söyleyen Comolli golcü transferini seçimden yaklaşık 2,5 ay sonra bitirebildi.
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Ancak alınan isim soru işaretiydi. Son iki sezonu hüsran olan Islam Slimani'ye üstelik 27 milyon lira maaş ödenecekti. Cezayirli yıldız tam bir fiyasko oldu. Ligde 1 gol atabilen, gol kaçırma rekorları kıran Slimani kendisine büyük destek veren taraftarları bile isyan noktasına getirdi.
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Fenerbahçe'deki son gelişmeleri muhabirimiz Ahmet Ercanlar paylaştı...