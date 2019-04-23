Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dereağzı'nda 23 Nisan coşkusu! Samandıra'da sürpriz var...
Fenerbahçe Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Dereağzı Tesisleri’ni Fenerbahçeli ailelerle sarı laciverte boyayarak kutluyor. Samandıra'daki Trabzonspor hazırlıklarına ise sürpriz bir isim geldi...
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Avrupa standartlarındaki etkinlik alanları ve organizasyonla ilerleyen kutlamalarda binlerce sarı lacivertli taraftar, aileleriyle tesislere akın etmiş durumda...
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Etkinlik başlayalı henüz 4 saat oldu ama kapıda kuyruklar var.
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Başkan Ali Koç da Fenerbahçeli aileleri yalnız bırakmıyor.
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Günün erken saatlerinde ise Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Kalamış Todori’de gerçekleştirdiği etkinlikle kutladı.
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FBİAD’ın organizasyonuna Mutluluğun Adresi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden 20 özel çocuk, miniklerin aileleri ve merkezin yöneticileri katıldı. Etkinlikte Tomurcuk Vakfı’ndan Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu konser verdi. Tiyatro Piti Çocuk Tiyatro Grubu, çocuklar ve aileleri için bir oyun sergiledi.
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Ayrıca sanatçı Yusuf Güney, Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu ile birlikte mini bir konser verip şarkılarını seslendirdi. Pop müzik şarkıcısı Tuğba Ekinci de özel çocukları ve ailelerini yalnız bırakmadı.
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Fenerbahçeli İş Adamları Derneği Başkanı Güven Güleşçe, “Katılım gösteren tüm dernek üyelerimize, etkinliği hayata geçiren sosyal sorumluluk komitemize, bizimle beraber olan sanatçılarımız ve basın mensuplarımıza çok teşekkür ederim. 23 Nisan’ın anlam ve önemine hizmet eden güzel bir organizasyon oldu."
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Samandıra'da ise futbolcular, 27 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da Trabzonspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdürdü.
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Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.
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Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Samuel Johnson da tesisleri ziyaret ederek takımın antrenmanını izledi, idari ekip ve futbolcularla bir araya geldi.
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VOLKAN BALLI VE SAMUEL JOHNSON
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ANDRE AYEW VE SAMUEL JOHNSON
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VOLKAN DEMİREL VE SAMUEL JOHNSON
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Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü ise Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir etkinlik düzenledi...