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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16 Ağustos 2019 - 15:27,

Fenerbahçe ve Trabzonspor'a 'Falcao' şoku! Monaco...

Transferde son dakika gelişmesi...

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Transfer döneminin son bölümüne girilirken çok merak edilen konu Radamel Falcao'nun Galatasaray'a imza atıp atmayacağı...

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Fransa'nın ünlü haber sitesi L'Equipe, sarı kırmızılı ekibin Kolombiyalı yıldızın transferi için 3 yıllık anlaşma sağladığını yazarken; Falcao'nun artık otelde kaldığını ve Galatasaray'a gitmek için Monaco'yla anlaşmanın yapılmasını beklediğini belirtmişti.

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Yıldız oyuncunun gecikmesinin nedeni Monaco Başkanı Dmitry Rybolovlev’in talebi...

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Rybolovlev. Falcao’ya “3 puan ile veda et, hafta sonu formanı giy ve öyle git” dedi. Fransa’da ligin ilk haftasında sahasında Lyon’a 3-0 mağlup olan Monaco, bu hafta Metz ile deplasmanda kaşılaşacak. Oyuncunun pazartesi veya salı günü özel uçakla İstanbul’a gelmesi ve Konyaspor kadrosunda olması planlanıyor.

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L'Equipe, bugün ise bir başka yeni gelişmeyi okuyucularıyla paylaştı. Bu transfer gelişmesi Fenerbahçe ve Trabzonspor'u da yakından ilgilendiriyor.

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Habere göre Monaco, Galatasaray'a transferi an meselesi olan Falcao'nun ayrılığı sonrası Daniel Sturridge'i kadrosuna katacak.

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Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde olduğu iddia edilen golcü futbolcunun kararı bu noktada etkili olacak.

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Öyle ki Trabzonspor’un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge’in annesi Grace Sturridge ile amcası aynı zamanda menajerlik haklarını elinde bulunduran Dean Sturridge, Trabzon’a geldi.

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Daniel Sturridge’nin annesi ve amcası, Trabzonspor ile görüşmek üzere önce İstanbul’a, ardından Trabzon’a ulaştı.

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İkili, Trabzonspor'un Sparta Prag ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

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L'Equipe'te yer alan haberde İngiliz golcüyle ilgilenen en ciddi kulüplerden birinin de Fenerbahçe olduğu vurgusu yapıldı.

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