Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Transfer savaşını kazanan takım belli oldu
Yeni sezonda iddialı kadrolar oluşturmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız forvet için karşı karşıya gelirken, transfer savaşının kazananı resmen belli oldu.
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İşte detaylar...
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Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona güçlü bir giriş yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde büyük bir yarış halindeydi.
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Aynı yıldıza talip olan iki takımın girdiği transfer savaşının kazananı resmen belli oldu...
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Gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmek için yoğun transfer çalışması yapan sarı-kırmızılılar, Ze Luis için Spartak Moskova ile irtibata geçmişti.
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Geçen sezon devre arasında 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mbaye Diagne'yi en azından satın aldığı bonservis bedeli karşılığında satmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yerini Luis ile doldurmak istiyordu.
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Sarı-kırmızılılar, devre arasında Ze Luis için önce 7.5 milyon euro teklif etmiş, Moskova ekibinin kabul etmemesi üzerine 10 milyon euroya yükseltmişti.
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Ancak Spartak Moskova'nın 15 milyon euro bonservis talebinde diretmesi sonucunda rota Mbaye Diagne'ye çevrilmişti.
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Diğer yandan geçtiğimiz sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Slimani, Frey ve Soldado'dan istediği verimi alamamış ve transferde önceliği golcü bölgesine verme kararı almıştı.
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Bu doğrultuda Kruse'yi transfer eden Fenerbahçe, yıldız ismin önüne bitirici bir santrfor almanın planlarını yapıyordu.
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Fotomaç'ın haberine göre; Sportif Direktör Comolli, uzun süredir yıldız golcü için temaslarını sürdürüyordu.
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Ze Luis kararını verdi!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Luis, tercihini Porto'dan yana kullandı.
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8.5 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz temsilcisine transfer olan Luis, duygusal anlar yaşadı.
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Spartak Moskova'nın kamp yaptığı tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaşan Luis, gözyaşlarına hakim olamadı.