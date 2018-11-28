Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Kaynak: Türkiye / Fotoğraflar: DepoPhotos ve Arşiv
28 Kasım 2018 - 09:41,
Fenerbahçe transferde gaza bastı! 3-4 oyuncu ve yeni hoca...
Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından devre arasında transfer harekatı yapılması beklenirken hoca değişikliği kararı da alınabileceği iddia edildi.
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Sezona büyük umutlarla başlayan ancak beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç karar değiştirdi. İşte sarı lacivertli ekibin devre arası için müthiş planı...
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Fenerbahçe’deki kıyımdan Sportif Direktör Damien Comolli de nasibini aldı. Sezon başından beri kadro dışı kararlarının alındığı, hocaların gönderildiği sarı-lacivertlilerde, kötü gidişin mimarı olarak eleştiri oklarına hedef olan Comolli’nin yetkileri kısıtlandı.
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Aldığı oyuncuların maliyet ve performansı tartışma konusu olan Fransız, artık transferde karar değil, tavsiye verecek. İpler ise futbol şube sorumluluğuna getirilen yönetici Selahattin Baki’nin elinde olacak. Daha önce İngiliz ekibi Sheffield United’da yönetici olarak görev yapan ve transfer piyasasına da hakim olan Baki, sarı-lacivertlilerde de tam yetkili olarak takviye çalışmalarını yönetecek. Comolli, sadece görüşmelerde masaya oturan adam rolünü üslenecek.
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Her şey sil baştan
Samandıra’da yoğun mesai harcayan Selahattin Baki, oyuncularla birebir görüşmeler yaparak takımın içinde bulunduğu psikolojiden çıkması için çaba harcarken, transfer için de gaza basmış durumda. Damien Comolli’nin geçtiğimiz günlerde ara dönemde transferin pek mümkün görünmediği açıklamasının aksine, sarı-lacivertliler artık 3-4 takviye planlıyor.
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Transfer sadece futbolcuları da kapsamıyor. Yeni bir hoca için de görüşmeler başladı. Comolli-Baki değişikliğindeki önemli detay ise Türk oyunculara ve hocalara sıcak bakmayan Fransız’ın yetkilerinin kısıtlanmasıyla, transfer politikasının da baştan aşağı değişecek olması. Son gelişmelerin ardından Ersun Yanal’ın da F.Bahçe’ye yakın olduğu aşikar.
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Slimani erken yol alacak!
Fenerbahçe’nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Islam Slimani, sarı-lacivertlilerin son 24 yıldaki en kötü golcü performansına imza attı. Ligde 875 dakika forma giyen Cezayirli golcü bu sürede sadece 1 kez ağları havalandırarak dip yaptı. 2002-03 sezonunda 17 maçta 10 gol atan Washigol lakaplı Washington’un 82 dakikada 1 golle en verimli olduğu listede, Slimani’den kötüsü, 360 dakikada 1 gol kaydeden Kennet Andersson oldu. İsveçli, sarı-lacivertli formayla geçirdiği iki sezonda 63 maça çıkmış, 16 gol kaydetmişti. Fenerbahçe’nin, bu performansının ardından Slimani’nin durumunu masaya yatıracağı, kiralık olarak forma giyen Cezayirli ile devre arasında yolların ayrılabileceği öğrenildi.
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Söz kalmadı
Fenerbahçe’nin gidişatı endişe verirken, Mehmet Topal “Artık söyleyecek bir şey yok. Acilen toparlanıp bu durumdan kurtulmamız gerek” dedi. Trabzon karşısında sergilediği performansı eleştiren Topal “Ameliyat nedeniyle iki ay sonra formama kavuştum ama daha iyi olmalıydım. Hepimiz kendimize gelmeliyiz” dedi.
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Süre üç yıl
F.Bahçe Futbol A.Ş’nin önceki gün yapılan genel kurulunda yeni yönetim seçildi. Ali Koç, Semih Özsoy, Erol Bilecik, Burhan Karaçam, Şaban Erdikler, Sertaç Komsuoğlu üç sene süreyle yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Sina Afra, Güral Aydın, Aram Markaroğlu bağımsız üye olarak seçildi. Bağımsız üyelere aylık 2 bin lira ödenecek.