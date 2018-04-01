Fenerbahçe sil baştan! Sezon sonu 11 yolcu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında yapılacak olan başkanlık seçimleri kadar merak edilen konulardan biri de sarı-lacivertli takımda önümüzdeki sezon yaşanacak olan gelişmeler. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, şu anda ortaya çıkan "Gelen/giden ve transfer haberlerinden" sarı-lacivertli futbolcuların etkilendiğini ifade etse de seçimler yaklaşırken hemen her gün çıkan transfer haberleri dikkatlerden kaçmıyor.
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Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'de Haziran'dan sonra başkan Aziz Yıldırım da olsa Ali Koç da olsa kesin olan bir şey var; Şu anki kadrodan bir çok oyuncu, önümüzdeki sezon sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer almayacak. Performansından memnun kalınmayan isimlerin yanı sıra satış potansiyeli olan oyuncular ile de önümüzdeki sezon yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivert kulüp, bir anlamda kadrosundan 11 oyuncuya da veda edecek. İşte önümüzdeki sezon sarı-lacivertli kulüpte olmaması kuvvetle muhtemel en iyi 11;
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Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan Kameni'nin sözleşmesi devam etse de önümüzdeki sezon takımda kalmasına mucize gözüyle bakılıyor. Takımdaki satış potansiyeli olan oyunculardan biri olan Kameni'nin Çin ve Katar opsiyonları bulunuyor.
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Fenerbahçe'nin önemli futbolcularından biri olan Skrtel, 33 yaşında. Sarı-lacivertli kulüp, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Skrtel için tüm alternatif opsiyonları değerlendirecek.
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Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana performansıyla istikrarı sağlayamayan Neustadter için 2018 Dünya Kupası büyük avantaj olacak. Fenerbahçe, Roman Neustadter için gelen tüm teklifleri değerlendirecek.
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Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Luis Neto, önümüzdeki sezon kesin olarak kadroda yer almayacak
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Fenerbahçe'nin en büyük satış potansiyelleri arasında yer alan Ozan Tufan'ın sezon sonunda Avrupa'ya transferine kesin gözüyle bakılıyor.
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Aykut Kocaman ile yıldızı barışmayan Valbuena için sezon sonunda ABD, Katar ve Çin opsiyonları bulunuyor.
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Fenerbahçe'nin en büyük satış potansiyeli olan Josef de Souza için 12-15 milyon euro seviyesinde gelecek olan teklifler olası bir ayrılığın fitilini ateşleyecek.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'deki performansı ile tartışma yaratan Dirar için sezon sonu yolculuk pek de uzak görünmüyor.
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Fenerbahçe'de bu sezon bile kalması "sürpriz" olarak değerlendirilen Aatıf'ın sezon sonunda Fenerbahçe'ye formasına veda etmesin kesin gözüyle bakılıyor.