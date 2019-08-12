Fenerbahçe, sağ gösterip sol vurdu! Kolarov derken...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe, sağ gösterip sol vurdu! Kolarov derken...
GeriFutbol Fenerbahçe, sağ gösterip sol vurdu! Kolarov derken...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
A Spor
12 Ağustos 2019 - 20:49,

Fenerbahçe, sağ gösterip sol vurdu! Kolarov derken...

2019-20 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermek için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe için bomba bir iddia ortaya atıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.

2

Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla merhaba diyecek olan sarı-lacivertliler, transferde büyük oynamaya karar verdi.

3

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferle ilgili yaptığı konuşmasında 3 veya 4 takviye yapacaklarının sinyalini vermişti.

4

Sarı-lacivertli kurmaylar; stoper, sol bek, ön libero ve duruma göre bir santrfor transferi için bir süredir çalışmalarını devam ettiriyordu.

5

Fenerbahçe'de ön libero transferi için Marsilya'nın yıldızı Luiz Gustavo ismi ön plana çıkmıştı.

6

Fakat sarı-lacivertlilerin 6 numara bölgesi planının çok farklı olduğu ve dünya yıldızının transferi için ikna turuna başladığı bildirildi.

7

Orta saha transferi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için İtalyan medyası, yeni bir iddia ortaya attı.

8

NZONZI BOMBASI!

Çizme medyasında yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Roma'nın Fransız yıldızı Steven Nzonzi ile ilgileniyor.

9

Roma'nın bir diğer yıldızı Kolarov'u da kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu ikna turlarına başladığı belirtildi.

10

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELDİ 

Roma'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Nzonzi, Fernando'nun ayrılığının ardından Galatasaray'ın da gündemine gelmiş; ancak transfer gerçekleşmemişti.

11

Geçen sezon başında Sevilla'dan Roma'ya transfer olan 31 yaşındaki Nzonzi, İspanya'da uzun süre Banega ile birlikte forma giydi.

12

Fransa'nın Dünya Şampiyonu kadrosunda yer alan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla çıktığı 39 müsabakada 1 gol, 2 asistlik performans sergilemiş ve toplamda 3275 dakika sahada kalmıştı.

13
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Fenerbahçe, sağ gösterip sol vurdu! Kolarov derken...
Galatasaray'da Diagne krizi! 13 milyon Euro'yu reddetti...
Süper Lig'in en hızlı golcüleri
İzleyenlerin ağzı açık kaldı! ABD'li cimnastikçi Simone Biles, hareketiyle tarihe geçti