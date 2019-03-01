Fenerbahçe - Rizespor maçı öncesi son dakika! Aatıf...
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı öncesi akıbeti en çok merak edilen oyuncu olan Aatıf Chahechouhe'nin durumu netleşti.
Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe'nin ev sahibi olacağı 6 puanlık maç öncesi Çaykur Rizespor'da sakatlık krizi yaşanıyor. Ara transfer döneminde Rize'ye kiralandıktan sonra performansı yükselişe geçen Aatıf Chahechoue'nun kritik mücadelede forma giyemeyeceği öğrenildi.
Son idmadan da ağrıları devam eden Aatif konusunda teknik direktör Okan Buruk kararını verdi.
Buruk, risk almamak adına Faslı yıldızı yarınki Fenerbahçe maçında oynatmayacak.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle