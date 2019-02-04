Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe rekor kırdı! Avrupa devlerini solladı...
Fenerbahçe, ligde bu sezon ilk kez ikide iki yaparken, dijital medyada yaptığı atakla da adından söz ettirdi.
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Devre arası transfer dönemini oldukça hareketli ve yoğun geçiren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir hedefe daha ulaşıldı. Kadro yapısını güçlendirme adına Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Victor Moses gibi isimleri kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Başkan Ali Koç'un önem verdiği bir planı da hayata geçirdi.
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Başkanlık seçimlerinde ve göreve geldiğinden beri Youtube kanalının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Koç, Ocak 2019'da yapılan transferlerin bizzat bu mecradan yayınlanmasını talep etti.
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Serdar Aziz transferi paylaşılırken de Ali Koç'un konuşması Youtube hesabında dikkat çekti. Yeni sezonda da transferler yapılırken Youtube hesabı öncelik olacak. Bu girişim meyvelerini de hemen aldı.
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Sarı-lacivertli kulübün Youtube kanalının Ocak 2019'da 4.18 milyon izleyiciye ulaştığı belirlendi.
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Yapılan araştırmada, Avrupa'da en çok izleyiciye sahip 25 kulüp arasında Fenerbahçe 11. sıraya geldi.
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Daha önce 1 milyon barajını dahi geçemeyen Fenerbahçe'nin Youtube kanalı bir anda zirve yaptı. Ağustos 2018'de 268 bin, Eylül 2018'de 166 bin, Ekim 2018'de 207 bin, Kasım 2018'de 228 bin ve Aralık 2018'de 463 bin izleyicisi olan sarı-lacivertliler, 2019'un ilk ayında 4.18 milyonu gördü.
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Bilhassa transfer döneminin son 1 haftasında Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc gibi flaş isimler bu platformdan duyuruldu.
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Özellikle, Serdar Aziz'in transfer paylaşımı Youtube üzerinde 1.5 milyon kez izlendi.
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Listenin zirvesinde Barcelona, 18.6 milyon izleyiciyle ilk sırada yer alıyor.
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Manchester United 18.1 milyon izleyiciyle ikinci sırada ve Liverpool 14.3 milyon izleyiciyle 3. sırada yer aldı.