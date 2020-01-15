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Futbol
Haber Giriş: 15 Ocak 2020 - 15:25, /

Fenerbahçe paylaştı, taraftar şok oldu! Miha Zajc...

Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken; sarı lacivertlilerde herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Spor Arena Detay | Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. hafta maçında cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 12.30’da başladı. Hes Kablo Kayserispor karşısında ilk 11’de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

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Diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve açma-germe hareketlerinin ardından idmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.

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Fenebahçe'de ikinci yarı öncesi transfer çalışmaları sürerken sarı lacivertli kulübün kapısı Miha Zajc için yapılan transfer teklifiyle çalınmıştı.

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İtalyan basını, Brescia'nın Simon Skrabb ve Miha Zajc'ın transferlerini bitirmek için düğmeye bastığını belirtti. Hatta kulübün sarı lacivertli kulüpten sağlık raporlarını istediği yazıldı. Öyle ki Aralık ortasında sakatlanan Sloven oyuncunun sahalara dönüş tarihi 2 ay olarak belirlenmişti.

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Frankfurt'tan kiraladığı Simon Falette'e TFF limitleri nedeniyle henüz lisans çıkaramayan Kanarya'nın en önemli çıkış yolu ise oyuncu satmak.

7RESMİ SİTE PAYLAŞTI

RESMİ SİTE PAYLAŞTI

Bugün resmi site, Fenerbahçe'nin idman haberini paylaşırken fotoğraflarda Miha Zajc görüldü.

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Bu durum Fenerbahçeli taraftarlarda şaşkınlık yarattı. Bilindiği gibi sarı lacivertli kulübün TFF harcama limiti nedeniyle transferde eli kolu bağlı.

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25 yaşındaki Zajc için Brescia'nın 3.5 milyon euro bonservis rakamını gözden çıkardığı ifade ediliyor.

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Zajc'ın ayak bileğindeki sakatlığın düzelmesiyle genç futbolcu Empoli'den sonra ikinci kez İtalya'da dönebilir. Bu durumda Fenerbahçe açısından transfer tahtasının açılması anlamına da gelebilir.

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ALTAY, KALECİ ANTRENÖRÜNDEN ETKİLENDİ

Süleyman Arat aktarıyor...

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