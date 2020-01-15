Haber Giriş: 15 Ocak 2020 - 15:25,
Fenerbahçe paylaştı, taraftar şok oldu! Miha Zajc...
Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken; sarı lacivertlilerde herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Spor Arena Detay | Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. hafta maçında cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
İtalyan basını, Brescia'nın Simon Skrabb ve Miha Zajc'ın transferlerini bitirmek için düğmeye bastığını belirtti. Hatta kulübün sarı lacivertli kulüpten sağlık raporlarını istediği yazıldı. Öyle ki Aralık ortasında sakatlanan Sloven oyuncunun sahalara dönüş tarihi 2 ay olarak belirlenmişti.
25 yaşındaki Zajc için Brescia'nın 3.5 milyon euro bonservis rakamını gözden çıkardığı ifade ediliyor.
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