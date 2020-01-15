Fenerbahçe paylaştı, taraftar şok oldu! Miha Zajc...

İtalyan basını, Brescia'nın Simon Skrabb ve Miha Zajc'ın transferlerini bitirmek için düğmeye bastığını belirtti. Hatta kulübün sarı lacivertli kulüpten sağlık raporlarını istediği yazıldı. Öyle ki Aralık ortasında sakatlanan Sloven oyuncunun sahalara dönüş tarihi 2 ay olarak belirlenmişti.