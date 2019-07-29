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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Süleyman ARAT - Mustafa Akın | Hürriyet - DHA
29 Temmuz 2019 - 17:41,

Fenerbahçe Münih'te böyle karşılandı

Audi Cup için Almanya’nın Münih kentine gelen Fenerbahçe, sarı-lacivertli taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

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Audi Cup için Almanya’nın Münih kentine gelen Fenerbahçe, sarı-lacivertli taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

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Sarı-lacivertli kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar yaptıkları tezahüratlarla karşıladı. 

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Taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kırmayan Fenerbahçe kafilesinde, Başkan Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu’na çiçek takdim edildi.

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Comoli, Hasan Ali ve Vedat Muric’e büyük ilgi gösterilirken Ersun Yanal’ın gergin görünmesi dikkat çekti.

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Sarı lacivertli ekibin eski futbolcusu Tuncay Şanlı da kafilede yer aldı.

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FB TV'de yorumculuk yapan Şanlı, taraftarlarca büyük ilgi gören isimlerden oldu.

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Futbolcular ve teknik heyet Fenerbahçe için özel giydirilmiş otobüsle otellerine giderken Ali Koç organizasyon komitesine ait özel bir araçla alındı

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Sarı-lacivertli ekip daha sonra tezahüratlarla alandan ayrıldı.

9İLK MAÇ YARIN

İLK MAÇ YARIN

Avrupa’nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup’ta ilk maçlar yarın oynanacak.

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Turnuvanın açılışı TSİ 19.00’da Real Madrid ile Tottenham arasında oynanacak maç ile yapılacak.

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TSİ 21.30’da ise Bayern Münih ile Fenerbahçe günün ikinci maçında karşılaşacak.

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İki karşılaşmanın galipleri Çarşamba günü oynanacak final maçına çıkacak, mağlupları ise 3’üncülük ve 4’üncülük için kozlarını paylaşacak.

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İşte havaalanındaki karşılamadan kameralara yansıyanlar...

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Fenerbahçe; Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham’ın yer aldığı Audi Cup turnuvası için Almanya’nın Münih kentine geldi.

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