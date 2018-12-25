Fenerbahçe maçında tarihi an! Rekor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Süper Lig'de 17. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı maçta tarihe geçen o an...
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Spor Toto Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kalırken mücadelede tarihi bir an yaşandı. İşte maçtan detaylar ve Süper Lig tarihine damga vuran o isim...
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Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmazken, Fenerbahçe'de Neustaedter karşılaşmanın 75. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.
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Bu sonuçla birlikte yapılanma içerisinde olan Fenerbahçe sezonun ilk yarısında kötü gidişatın neticesinde puan cetvelini 16 puanla 17. sırada tamamladı. Antalyaspor ise hanesine 1 puan daha yazdırarak 27 puanla 6. sırada yer aldı.
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Teknik direktör Ersun Yanal, takımının başında çıktığı ilk lig maçı Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'de iki değişiklik gerçekleştirirken deneyimli hoca, Valbuena'nın yerine Benzia, Slimani'nin yerine ise Soldado'yu ilk 11'de sahaya sürdü.
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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ligde son oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe birden gitti. Teknik direktör Korkmaz, kart cezalısı Diego, Celustka, Maicon ve Doğukan Sinik ile sakatlığı bulunan Mevlüt Erdinç'in yerine Bahadır Öztürk, Cissokho, Zeki Yıldırım, Yekta Kurtuluş ve Doukara'ya ilk 11'de şans verdi.
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Maça damga vuran olay ise, Antalyaspor'da 90+2'de Doukara'nın yerine dahil edilen 15 yaşındaki Fehmi Koç'un oyuna girmesi oldu. 15 yıl 3 ay 26 günlük olan Fehmi Koç, Süper Lig tarihinde bir lig maçında forma giyen en genç oyuncu oldu.
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Daha önceki rekor 27 Nisan 2003'te Adanaspor-Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada, 15 yıl 7 ay 3 gün ile 80. dakikada oyuna giren Adanasporlu Gürhan Gürsoy'a aitti.
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"Problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Fenerbahçe şeklen bu sıralamadadır."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın ligdeki pozisyonunu hiç kimsenin içine sindiremeyeceğini söyledi...