Fenerbahçe işi bitirdi, imzayı atıyor!

Sezona yaptığı 11 transferle giren ancak ligin geride kalan 15 haftasında sol bekte büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe devre arasının ilk bombasını patlattı.
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Sarı lacivertlilerde sol bekin bir numaralı ismi Hasan Ali Kaldırım ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle ligde 13 maçın sadece 6’sında görev yapabildi. Milli futbolcu Göztepe maçı öncesinde kasığından sakatlanmıştı.
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Teknik direktör Ersun Yanal bir çok maçta sol bekte Dirar gibi görev yeri başka olan futbolculara forma vermek zorunda kaldı.
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Ersun Yanal sezon başında Hasan Ali'nin sakatlığı ve alternatifi olmaması nedeniyle Aleksandar Kolarov'un transferini çok istedi.
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Transferine kesin gözüyle bakılan Sırp sol bek son anda kulübü Roma'da kalmayı tercih etti.
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Sol bekte yaşadığı sıkıntıyı devre arasında çözmek isteyen Fenerbahçe alternatif isimlere yöneldi.
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Transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler devre arasının ilk bombasını patlattı.
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Fenerbahçe Milan'ın gözden çıkardığı İsviçreli futbolcusu Ricardo Rodriguez'e imza attıracak.
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Milan'ın 2017 yılında 17 milyon Euro karşılığında Wolfsburg’dan transfer ettiği 27 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldı.
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Fenerbahçe İtalyan ekibiyle sürdürdüğü pazarlıkların ardından uygun bonservis bedelinde anlaşmaya varılamaması halinde, Rodriguez'i kiralık olarak kadrosuna katacak.
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İşviçre Milli Takımı forması da giyen Rodriguez bu sezon Milan'da sadece 4 maçta forma giyebildi.