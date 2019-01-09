Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe idmanında o kare! Ersun Yanal ve Comolli...
Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçe'de bugün yapılan idmanı Comolli de izledi.
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İdmanı izleyen Comolli ile Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın hiç bir araya gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.
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Sportif Direktör Comolli, futbolcular ve Volkan Ballı ile yüz yüze görüşme yapıp Yanal ile bir arada görüntülenmemesi iddiaları güçlendirdi.
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Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek beldesinde sürdüren Fenerbahçe, günün ilk antrenmanını basına açık olarak gerçekleştirdi. Bir süredir transfer görüşmeleri için İstanbul'da olan sportif direktör Damien Comolli de sarı-lacivertli ekibin Antalya kampına katıldı.
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Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım toplantısıyla başladı. Ardından oyuncular bireysel olarak ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Karma olarak yapılan top çalışmasının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
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Öte yandan antrenmanı takip eden sportif direktör Damien Comolli'in bir süre telefonla konuşması da, 'transfer çalışmalarına devam ediyor' şeklinde yorumlandı.
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GÖREV KISITLAMA İDDİALARI
Yurt dışı transfer görüşmeleri için Türkiye dışında olduğu konuşulan ve Fenerbahçe'nin, Antalya kampında yer almayan Comolli'nin yetkilerinin, kısıtlanmaya başlandığı iddia edildi.
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Phillip Cocu'yu sezon başında teknik direktörlüğe getiren, kurduğu takımın küme düşme hattına kadar gerilediği Comolli'ye, Koç'un eskisi kadar yetki vermeyeceği söylentileri dolaşıyordu hatta Fransız futbol adamının, ikinci yarı itibariyle Samandıra Tesisleri'nden de uzak kalacağı iddiaları ortaya atıldı.
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İşte idmandan kareler;
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Comolli kampa katıldı!
Hazırlıklarını Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de, Sportif Direktör Damien Comolli kampa katıldı. Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada, yeni transfer Sadık Çiftpınar da yer aldı.