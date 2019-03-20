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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Süleyman ARAT
20 Mart 2019 - 19:33,

Fenerbahçe idmanında dikkat çeken görüntü! Volkan Demirel...

Spor Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

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İşte detaylar...

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Can Bartu Tesisleri’nde günün ikinci antrenmanını yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

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Futbolcular, idmanın basına açık bölümünde düz koşu ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi.

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Milli takımlarında yer alan Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Hasan Ali Kaldırım, Andre Ayew, Mauricio Isla, Berke Özer ve Eljif Elmas’tan yoksun gerçekleştirilen idman saat 18:00’de başladı.

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Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Michael Frey antrenmanda yer almazken, Oğuz Kağan Güçtekin takımla çalışmalara başladı.

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Fenerbahçe’de Nabil Dirar ile Valbuena ise çalışmalarını salonda sürdürdü.

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Öte yandan kadro dışı bırakılan Yassine Benzia da, sarı-lacivertli takımın idmanı öncesinde çalışmalarına bireysel antrenör eşliğinde devam etti.

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Benzia’nın yanı sıra İslam Slimani’nin de takımdan ayrı çalıştığı ifade edildi.

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Öte yandan, Volkan Demirel ve Harun Tekin idmanda, sponsorları Adidas'ın gönderdiği pembe eldiven ve kramponla çalıştı.

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İşte idmandan kareler...

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