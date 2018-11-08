Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe için yeşil ışık yaktı! Ünlü teknik adam...
Sarı lacivertliler Cocu'nun yerine hoca arayışlarını sürdürürken, öyle bir isimden haber geldi...
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Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer alan Laurent Blanc, "Önceliğim kulüp takımı çalıştırmak" dedi ve sarı lacivertli kulübe yeşil ışık yaktı.
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Tecrübeli teknik direktör Laurent Blanc en son olarak Fransız takımlarından Paris Saint Germain'i çalıştırdı. Tecrübeli hoca 3 yıl çalıştırdığı PSG'de başarılı sonuçlara imza attı. Ardından takımdan ayrıldı. Blanc hırslı bir teknik direktör olarak ün saldı.
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Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında gösterilen Fransız hoca Laurent Blanc La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verdi.
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Milli takımlardan kendisine birkaç teklif geldiğini ifade eden Blanc, "Ancak bunları reddettim. Çünkü futbolu her gün yaşamak istiyorum. Bu yüzden ilk önceliğim bir kulüp takımı çalıştırmak" diye konuştu.
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Kendisine getirilecek projeyi dinlemeye hazır olduğunu söyleyen Fransız teknik adam, "Bir süredir görevden uzağım. Çalışmayı özledim. Serie A'ya yakınım ama her şey olabilir" dedi. Böylece Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakmış oldu. (Habertürk)
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BLANC...
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"Fenerbahçe taraftarları Anderlecht maçında..."
Sarı-lacivertliler bugün saat 18.50'de Ülker Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edecek. Sarı-lacivertlilerdeki son gelişmeleri muhabirimiz Ahmet Ercanlar aktardı...