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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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04 Ağustos 2019 - 10:10,

Fenerbahçe haftaya üçlü çekecek!

Cuma günü Deniz Türüç’ü transfer ederek ezeli rakibine bir gol daha atan Fenerbahçe önümüzdeki hafta içinde 3 önemli ismi daha kadrosuna katacak...

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İşte detaylar...

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Rodrigues'in transferi sonrası yaklaşık 3 haftalık suskunluğa giren Fenerbahçe'de transfer taarruzları yeniden başlıyor.

3Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

Deniz Türüç'ü transfer ederek ezeli rakibi G.Saray'a Vedat transferinin ardından bir gol daha atan Fenerbahçe, önümüzdeki hafta 3 önemli ismi kadrosuna katacak.

4ZANKA İSTENİLEN FİYATA İNDİ

ZANKA İSTENİLEN FİYATA İNDİ!

Danimarkalı stoper Zanka'nın bonservisini 3 milyon Euro'ya indiren Sarı-Lacivertliler imza için gün sayıyor.

5ORTA SAHANIN İLACI SCHNEIDERLIN

ORTA SAHANIN İLACI SCHNEIDERLIN

Fenerbahçe'nin bitirmeyi planladığı 3. isim ise Everton'un Fransız ön liberosu Morgan Schneiderlin. Bu oyuncu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanmak isteniyor.

6​EVERTON İLE MASAYA OTURULACAK

​EVERTON İLE MASAYA OTURULACAK

Comolli, ​Schneiderlin için hafta içinde İngiltere'ye giderek Everton'la masaya oturacak. Geçen sezon sadece 14 maçta forma şansı bulan Fransız futbolcu da Fener'e gelmek istiyor.. Schneiderlin için Everton, M.United'a 23 milyon Euro bonservis ödemişti.

7KOLAROV DA ETKİLİ OLDU

KOLAROV DA ETKİLİ OLDU

Kolarov'da kulübünden kaynaklanan küçük bir pürüz var ve bu halledilecek..

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33 yaşındaki Kolarov 84 kez Sırbistan Milli Takım formasını giydi..

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