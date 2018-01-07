Fenerbahçe golcüsünü buldu! Dünya starıyla el sıkıştılar...
Robin van Persie'nin kadro dışı bırakılması, Fernandao'nun da gözden çıkarılması nedeniyle golcü transferi yapacak olan Fenerbahçe, aradığı ismi buldu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Ve Fenerbahçe bombayı patlatıyor.... Sarı lacivertli takımda Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın ısrarla kadroda görmek istediği isimle prensip anlaşmasına varıldı. Bu transferde önemli bir yol katedilirken, iş artık imzaya kaldı...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için sol bek ve orta sahaya takviye beklenirken sürpriz bir hamle geldi. Sarı- Lacivertliler transfer çalışmalarında önceliği, Aykut Kocaman’ın takımda görmeyi çok istediği Daniel Sturridge’e verdi. İngiliz oyuncuyla kurulan ilk temaslar olumlu geçti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Dünya Kupası’nda yer alma şansını artırmak için sezonun ikinci yarısında daha fazla forma giymek isteyen 28 yaşındaki forvet, Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı-Lacivertliler şimdi Liverpool’u ikna etmenin peşinde. Kırmızılar, Sturridge konusunda Premier Lig’den de teklifler geldiği için bu konuda aceleci davranmıyor. Fenerbahçe ise İngiliz yıldızı bir an önce kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sturridge, forvetin yanı sıra kanatlarda da görev yapabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu olan İngiliz yıldız, son vuruşlardaki başarısı, hızı ve bire birdeki etkinliğiyle ‘komple forvet’ tanımına uyan bir futbolcu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bu özellikleriyle Aykut Kocaman’ın tam da aradığı isim. Sturridge bu sezon Liverpool’da 14 maçta sadece 514 dakika sahada kalmasına rağmen 3 gol atıp 3 de asist yaptı. (Fanatik)