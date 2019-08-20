Fenerbahçe - Gaziantepspor maçı yazar görüşleri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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GEÇEN yıl Fulham böyleydi. Bu yıla Aston Villa benzer bir start verdi. Dün bu tarz bir başlangıcı Gazişehir’den gördük. Geçen sezonki tüm ayarları bozulmuş, format atılmış bir takım.
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17 yeni oyuncu gelmiş, kaleci dışında ilk 11’inin tümü bu yenilerden. Üstelik sezona da (muhtemelen bazı oyuncularının kariyerinde hiç oynamadığı) 3-5-2 ile girdiler. Gelecekte bazı ayarları oturtabilirler elbette.
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Ama şu anki resimleri, Temmuz’da sezonun ilk hazırlık maçını oynuyormuşçasına dağınıktı. Yeniden yapılanma sancıları yaşayan Fenerbahçe için uygun bir fikstürdü elbette bu. Sarı-lacivertlilerin de ilk 11’inde tam 7 yeni adam var.
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Üstelik yeni savunma lideri Zanka’nın ilk maçı. Yeni bir ülkedeki ilk maçının 35’inci dakikasına lehte üç penaltı, 3-0 ve yüzde 86’lık topla oynama oranıyla girmek, şanslı bir başlangıç Zanka için.
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MANCHESTER CITY GiBi
TABİİ ki maçın tüm hikayesi Gazişehir’in yeniden yapılanma sancılarından ibaret değil. Süper bir Emre vardı sahada her şeyden önce. Emre yeni sezonun ilk yarım saatinde 1 gol, 1 asist yaptı, 2 penaltı üretti. Onun bölgesinde oynayan bir oyuncu tüm bir sezonda bu istatistiği yakalayınca “iyi iş yapmış” diyoruz bazen. Emre yarım saatte yaptı bu katkıyı! istatistikle de yetinmedi, her hücum onunla başladı, onunla olgunlaştı.
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Manchester City’nin bir tarafta pas-pas-pas sonra diğer kenara ani dönüş taktiğini Emre uyguladı dün sahada. Duran topların başına onun geçmesi bile bir takımın standardını değiştiriyor. iki duran topu dışarıdaki Moses ve Rodrigues’e volelik servisler olarak kullandı.
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O toplar kendi kalibresinde bir oyuncuya atılsa, Emre’nin hanesinde 2 asist daha yazıyor olabilirdi. Emre’yle birlikte Fenerbahçe ön tarafında oynayan hemen herkesin sınıfı geçtiği bir gündü dün: Ozan, Yanal’ın vazgeçilmezi. Moses, sanırım Chelsea’ye dönme ihtimali (8 Ağustos’ta) teknik olarak bittiğinden beri kafaca daha iyi.
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Dün daha fazla maçın içindeydi. Kruse hep ciddi, son 2 golde araya tescilli paslarını attı. Muriqi hep çalışkan, süper bir gol vuruşu yaptı. Fenerbahçe kalan 11 günde Zanka’ya bir partner, Hasan’a da bir alternatif bulursa savunmada da daha güvenli hissedebilir.
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RODRIGUES’iN iNCE AYARI
Dün Fenerbahçe farklı kazandığı için göze batmadı ama Rodrigues gole gidebileceği iki kritik topu stop edemeyerek öldürdü fırsatları. Biri, ilk devrede Emre’nin akıl dolu frikiğiydi. Diğeri de ikinci devrenin başında Moses’ın ince pası. Rodrigues eğer ilk 11’de kalıcı olmak ve rolünü Deniz Türüç’e kaptırmak istemiyorsa, bu sorunları yaşamamalı.
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Rüştü Reçber: 90 değil, 24 dakikalık karşılaşma
FUTBOLDA hangi alalanda olursanız olun, hangi kalitede olursanız olun ilk maçların zorluluğunu hepimiz biliyoruz. Çok geriye gitmeye gerek yok: Bu seneki lig başlangıcına bakınca zaten görüyoruz... Futbolda her şey kalite ile ölçülmüyor. Kalitenin yanına eklemeniz gereken başka parametreler vardır. Bunları bir araya getirebilirseniz zaten hedef koyarsınız ve o hedefi de kovalıyor olursunuz.
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Hatta sonunda da belki istediğinize kavuşursunuz. Fenerbahçe’de geçen sene başlayan değişim rüzgârı bu sene sadece takımda devam etti. Gönderilenlerin yerine geçen seneye nazaran daha iyileri geldi diye düşünüyorum. Gördüğüm kadarıyla da özellikle defans bölgesine takviye yapılması şart. Neyse maça gelelim... Maç tam da Fenerbahçe’nin istediği gibi başladı. Coşkulu taraftarın önünde gelen erken gol işleri bir hayli kolaylaştırdı. Dakikalar 24 olduğunda zaten maç bitti!
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EMRE ATTI, ATTIRDI
Ben maçın skorundan çok, oyunu ve oyuncuları beğendim. Özellikle Emre müthiş bir geri dönüş yaptı. Attı, attırdı, penaltılar yaptırdı; yani uzun zaman sonra tekrar formasını giydiği Fenerbahçe de hayal etse, ancak böyle başlayabilirdi. Sahada Emre önderliğinde bir takım vardı. İstekleri, iştahları tam yerindeydi... Topa sahip olarak, oyunu kontrol etmeleri iyiydi. Disiplini elden bırakmadılar.
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Skorun rehavetine hiç kapılmadılar. Hep maç sanki 0-0 gibi oynadılar. Yardımlaşmaları, kademe anlayışları ve pozisyonlardaki duruşları yerindeydi.
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Dün akşam beklentilerin altında kalan isin herhalde Rodrigues’di. Adaptasyon sorunu yaşadığı belli ama kalitesini yakın zamanda ortaya çıkaracaktır. Açıkçası Sivas maçında kafamda bazı soru işaretleri vardı ama dün akşam bazılarını çözülmüş gördüm. Çözemedikleri en önemli sorun defans arkası koşularda yaşandı. Fenerbahçe takımının hücum olarak ciddi bir sorun yaşayacağını zannetmiyorum ama defansif yönden sorunları çözmesi lazım...
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ACiL SOL VE SAĞ BEK LAZIM
Şimdi “Maçta zaten skor erken geldi de ondan” diyeceksiniz. Ama değil, rakiplerinin lige kötü başlamaları özellikle inançlarını ve iştahlarını iyice artırmış.
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Bir de maçın içindeki gelişmeler özgüvenlerini iyice ortaya çıkardı. Gazişehir, disiplininden kopmadı ama topla rakibin dengesini bozan bir Fener vardı karşılarında ve sonuçta farkı engelleyemediler. Bazı gerçekler de var: Acil sol ve sağ bek lazım.
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Mümkünse bir de sol ayaklı stoper. Bu maçı ölçü olarak almayanlar olabilir. F.Bahçe’nin kat etmesi gereken daha yol var ve bu da zamanla olacaktır. Ama unutmamak gerekir ki, ligin ilk maçı, alınan net skor ve rakiplere verilen mesaj önemliydi. Taraftar uzun zamandır Kadıköy’de böyle rahat ve huzurlu bir maç izleyememişti. Fenerbahçeli futbolcular bunu dün akşam gerçekleştirdi.
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Yanal'dan şampiyonluk açıklaması
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Volkan Demirel ve şampiyonluk konularında açıklamalarda bulundu.