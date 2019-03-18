FenerbahÃ§e, Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n ÅŸehit futbolcularÄ±

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Fenerbahçe, Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n ÅŸehit futbolcularÄ±
Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin 104. yÄ±lÄ±n 3 bÃ¼yÃ¼k takÄ±mÄ±n formasÄ±nÄ± giyen ve savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen futbolcularÄ±nÄ± hatÄ±rlayalÄ±m...
YazdÄ±r
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Onlar, bir yandan cephede savaÅŸÄ±rken, bir yandan da at sÄ±rtÄ±nda saatlerce yolculuk yaparak, lig maÃ§larÄ±na katÄ±lÄ±p yine at sÄ±rtÄ±nda cepheye dÃ¶nen kahramanlardÄ±.
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FENERBAHÃ‡E'NÄ°N ÅžEHÄ°T FUTBOLCULARI
1 - Arif - FenerbahÃ§e - Bor OvasÄ±
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FenerbahÃ§eli Arif(EmirzÃ¢de), olmadan ise FenarbahÃ§e olmazdÄ±. SavaÅŸ Ã§Ä±kÄ±p, cepheye gÃ¶nderilince Arif'in gÃ¶nlÃ¼ takÄ±mÄ±ndan ayrÄ± kalmaya razÄ± gelmemiÅŸti. Cepheye koÅŸan tÃ¼m askerler iÃ§in paralo 'Ã–nce Vatan' dÄ±. Arif, cepheden ata atlayÄ±p 26 saatlik yoldan sonra sahaya Ã§Ä±kÄ±yor, maÃ§Ä±nÄ± oynadÄ±ktan sonra tekrar savaÅŸa koÅŸuyordu. Åžehit haberi geldiÄŸinde arkadaÅŸlarÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±. "Ã‡anakkale GeÃ§ilmez"i yaratanlardan biri de Galatasaray'Ä±n sembol futbolcusu Hasnun Galip'ti. DÃ¼ÅŸmanla savaÅŸmÄ±ÅŸ, dÃ¶vÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ ve ÅŸehit dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.
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2 - Nurettin - FenerbahÃ§e - Fikirtepe BataryasÄ±Arif, 1917 - 1918 sezonunun ilk bÃ¼yÃ¼k derbisine, FenerbahÃ§e-Galatasaray maÃ§Ä±na yetiÅŸmeye koÅŸuyordu.
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3 - Halim - FenerbahÃ§e - Fikirtepe BataryasÄ±Ama, 21 AralÄ±k 1917'deki bu maÃ§a gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan, yalnÄ±z kendisi deÄŸildi. FenerbahÃ§e kaptanÄ± Galip de, KÄ±rklareli'nden Ä°stanbul'a doÄŸru at koÅŸturuyordu.
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4 - Kemal - FenerbahÃ§e - Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±Ã‡anakkale'den Fikirtepe UÃ§aksavar BataryasÄ±'na tayin olan Ethem ise, daha Ã¶nceden kulÃ¼be varmÄ±ÅŸtÄ±.
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5 - Zeki - FenerbahÃ§e - Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±Arif ve Galip, uzun at yolculuÄŸunun yorgunluÄŸunu atamadan, sahaya Ã§Ä±ktÄ±lar. Ama, ne yazÄ±k ki, maÃ§Ä± 3 - 2 kaybettiler. Ä°ki futbolcu tekrar cepheye dÃ¶ndÃ¼.
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6 - HÃ¼snÃ¼ - FenerbahÃ§e - Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±FenerbahÃ§e kaptanÄ± Galip daha sonra savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda yaralanÄ±p Ä°stanbuI'a gÃ¶nderilmiÅŸ, bir daha cepheye gitmemiÅŸti.
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7 - NeÅŸet - FenerbahÃ§e - Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±Arif ise, cepheden sahaya, sahadan cepheye koÅŸturmaya daha uzun bir sÃ¼re devam etti.
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8 - Refik Bey - FenerbahÃ§e KulÃ¼p BinasÄ±nda
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9 - Mustafa Bey - FenerbahÃ§e KulÃ¼p BinasÄ±nda10- Haldun - FenerbahÃ§e
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BEÅžÄ°KTAÅž'IN ÅžEHÄ°T FUTBOLCULARI
11- Doktor Ali - BeÅŸiktaÅŸ - Kafkas CephesiBeÅŸiktaÅŸ'tan da Åžair KazÄ±m, AsÄ±m, RÄ±dvan Beylerin de cephede ÅŸehit olduklarÄ± haberi geldi. BÃ¼tÃ¼n spor kulÃ¼pleri boÅŸalÄ±yordu. Kafkas Cephesi'nde de GalatasaraylÄ± futbolculardan Abdurrahman Robenson, BeÅŸiktaÅŸlÄ± Doktor Ali, Doktor Mehmet, Muallim Sadi Bey'in Ã¶lÃ¼m haberi geldi. Åžehitler listesine bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hepsinin doktor, muallim sÄ±fatlarÄ± var. O dÃ¶nemlerde, bÃ¼tÃ¼n futbolcular aynÄ± zamanda yÃ¼ksek tahsilli. Ä°yi meslek sahipleri ve yabancÄ± dil bilen kiÅŸiler.
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12- AsÄ±m - BeÅŸiktaÅŸ - Kafkas Cephesi
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13- Muallim Sadi - BeÅŸiktaÅŸ - Kafkas Cephesi
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14- Kaptan KazÄ±m - BeÅŸiktaÅŸ - Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n kaptanÄ± KÃ¢zÄ±m aynÄ± zamanda ÅŸairdi. Ã‡anakkale'de sÄ±rtÄ±na yediÄŸi bir gÃ¼lle ile parÃ§alandÄ±. BirliÄŸindeki yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±, yerde hazin bir ÅŸekilde yatarken, ceketinden fÄ±rlayan bir kÃ¢ÄŸÄ±t parÃ§asÄ±nÄ± hatÄ±ra olarak sakladÄ±lar. BeÅŸiktaÅŸ kaptanÄ±nÄ±n Ã¼stÃ¼nden "BeÅŸiktaÅŸ MarÅŸÄ±" Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Â Â
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15- Doktor Mehmet - BeÅŸiktaÅŸ - Kafkas Cephesi
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16- RÄ±dvan - BeÅŸiktaÅŸ - Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±
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GALATASARAY'IN ÅžEHÄ°T FUTBOLCULARI
17- KÃ¼rt Celal - Galatasaray - Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±Galatasaray'Ä±n yÄ±ldÄ±zlarÄ± Hasnun Galip ve Kaleci Hamdi ÅŸehit dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼. BazÄ±larÄ±na ise ulaÅŸÄ±lamÄ±yordu. Bu nedenle her maÃ§ta saha kenarÄ±nda sandalyenin Ã¼zerinde bir iki futbolcunun formasÄ± duruyordu.
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18- Abdurrahman - Galatasaray - Kafkas CephesiBazÄ±larÄ± cepheden maÃ§a yetiÅŸemiyordu.Cepheden yeÅŸil sahalara ulaÅŸan haberlerde NeÅŸet ve Haldun Kumkale'den haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± belirtiliyordu.
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19- Halit- Galatasaray - Kafkas CephesiVe arkadaÅŸlarÄ± yeÅŸil sahada onlarÄ± ' ÅŸehitlik hayatÄ±nÄ±n ÅŸampiyonu' olarak tanÄ±mlÄ±yordu.
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20- Kaleci Hamdi - Galatasaray - Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±
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21- Hasnun Galip - Galatasaray - Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±
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22- Celal Ä°brahim - Galatasaray - Irak Cephesi (1917)
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23- NeÅŸet -Galatasaray -Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±
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24- Ä°dris- Galatasaray - Trablusgarp Cephesi
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25- Refik Ata - Galatasaray Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±
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26- Mehmet Ali - Galatasaray - Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±
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27- Hasip - Galatasaray - Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±
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28- Cemil - Galatasaray -Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±
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29- Nazmi - Galatasaray - Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±
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30-Ethem - FenerbanÃ§e - Ã‡anakkale SavaÅŸÄ±'nda gazi olmuÅŸ.