Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilginç detay

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Kadıköy'deki Galatasaray'ı ağırlarken maç öncesi ve mücadele esnasında ilginç anlar yaşandı.
Fotoğraflar: Ajans
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Fotoğraflar: Ajans
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İşte derbiye damga vuran gelişmeler...
Fotoğraflar: Ajans
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BİN 637 GÜN SONRA DERBİYE ÇIKTI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bin 637 gün sonra derbi maçta görev aldı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'daki son derbisine 2013-2014 sezonunda 22 Eylül 2013'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ı 3-0 hükmen mağlup ettikleri maçta çıkmıştı.
Fotoğraflar: Ajans
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HOPARLÖR SÜRPRİZİ! KİMSE BEKLEMİYORDU...
Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray ile oynanacak maç öncesi deplasman tribünün önüne hoparlör sistemi kurdurdu. Sarı kırmızılı taraftarların tezahüratlarını bastırmak amacıyla kuruluan sistemden sürekli olarak Fenerbahçe marşları çalındı. Öte yandan bazı Galatasaraylı taraftarlar hoparlörden çıkacak yüksek sese önlem olarak yanlarında tıkaçla stada geldiler.
Fotoğraflar: Ajans
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G.SARAY TARAFTARINDAN ANLAMLI PANKART
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesi deplasman tribününde Afrin pankartı açtı. Sarı kırmızılıların pankartı Fenerbahçe tribünlerinden de alkış aldı. "Çanakkale Ruhu Afrin’de" yazılı pankart sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Fotoğraflar: Ajans
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KADIKÖY'DE FLAŞ GÖNDERME! FATİH TERİM...
Bir Fenerbahçe taraftarı, 'Kebapçı Selahattin' tişörtüyle maça gelerek Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e göndermede bulundu.
Fotoğraflar: Ajans
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DERBİ ÖNCESİ İSTENMEYEN OLAY!
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Süper Lig’in 26 . haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada takımlarını desteklemek için Türk Telekom Arena önünde toplanarak emniyet güçleri eşliğinde otobüslerle Ülker Stadı'na doğru yola çıktı. Ülker Stadına az bir mesafe kala bir taraftar otobüsten düşerek ağır yaralandı.
Fotoğraflar: Ajans
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VOLKAN VE MUSLERA'DAN MUHTEŞEM GÖRÜNTÜ
Dev derbi öncesi Volkan Demirel ve Muslera birbirlerine sarılarak güzel görüntüler oluşturdular. İkili maç öncesi birbirlerine başarılar diledi.
Fotoğraflar: Ajans
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F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A GÖNDERME
Fenerbahçe’nin taraftarları, dev derbi öncesi çok konuşulacak bir koreografiye imza attı. Maraton tribününde kartonlarla ‘Kaderinden kaçamazsın’ yazan sarı lacivertliler, kale arkasında ise “Geleneğin 19. yılı ve Yönetmen: Fenerbahçe” ifadelerine yer verdi.
Fotoğraflar: Ajans
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VOLKAN DEMİREL İLK KEZ...
Aykut Kocaman bu sezon ligdeki iki Beşiktaş ve sezonun ilk yarısındaki derbilerinde kaleyi Carlos Kameni'ye emanet etmişti. Volkan bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisinde forma giymiş ve kart görmüştü. Sarı lacivertli takımın kaptanı bu sezon ligde ise ilk kez bir derbi maçta görev aldı.
Fotoğraflar: Ajans
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SADETTİN SARAN VE ALEX DE SOUZA...
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza, Galatasaray derbisini eski F.Bahçe yöneticisi Sadettin Saran'ın locasında izledi. Sarı-lacivertli taraftarlar eski Brezilyalı futbolcu sevgi gösterisinde bulundu. Alex de Souza'nın Fenerbahçe eski yöneticisi Sadettin Saran ile maçı izlediği ve Saran'ın locasında oturması gözlerden kaçmadı.
Fotoğraflar: Ajans
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Kritik karşılaşma öncesi Ülker Stadyumu çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.