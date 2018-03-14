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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sarı lacivertlilerde son durum...
Futbol

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi sarı lacivertlilerde son durum...

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, derbi öncesi sarı lacivertlilerdeki son durumu değerlendirdi.

Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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İşte Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'deki son gelişmeler...

Alex derbiyi kimin locasında izleyecek?

Daha belli değil. Alex’in yakınları gerekirse okul açıkta taraftarın yanında izleriz diyorlar. Böyle bir durum olursa kimse şaşırmasın.

Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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Janssen derbiye yetişir mi?

Hayır. Hala hazır değil. Tarihin en talihsiz sakatlıklarından birini yaşıyor. Ama artık sahalara dönme tarihi yaklaşıyor.

Bu maçın adamı kim olur?

Volkan Demirel olur. Daha Kadıköy’de hiç derbi kaybetmedi. Ne Galatasaray’a ne Beşiktaş’a ne de Trabzonspor’a karşı yenilgisi yok. Her derbide kahraman o.

Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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Aykut Kocaman rakibe özel önlem alacak mı?

Hayır. Fenerbahçe sadece kendi futboluna odaklanacak. Pres, takım oyunu, birlikte hareket etmek.

 Aziz Yıldırım derbiyi izleyecek mi?

Cezalı olduğu için derbiyi muhtemelen FB TV’de izleyecek. Yıldırım burayı çoğu maçta uğur getirdiği için tercih ediyor.

Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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Kadroda sürpriz olur mu?

Şu anda herhangi bir sürpriz görünmüyor. Yeni Malatya maçında sahaya çıkan 11 bu maçta da sahada olur.

Kaç seyirci olur?

Şu ana kadar satışa çıkan tüm biletler tükendi. Bu sezonun Fenerbahçe adına rekoru olacak. Kapalı gişe bir maç bizi bekliyor.

Ahmet ERCANLAR - Fotoğraflar: Arşiv
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"Alex'in maça gelmesi kadar doğal bir şey yok!" Muhabirimiz Ahmet Ercanlar, Alex de Souza hakkında gelen soruları yanıtladı... İzlemek için videoya tıklayınız...

FenerbahçeGalatasarayDerbi

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