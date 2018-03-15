Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi ilginç detay!
Artık nefesler tutuldu! Spor Toto Süper Lig 26. haftasına derbi damga vuracak...
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de 17 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi öncesi iki takımın avantaj ve dezavantajlarını inceledik. Ortaya çok ilginç detaylar çıktı. İşte iki takımın öne çıkanları:
Fotoğraflar: Arşiv
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Bu sezon baz alındığında ki takımında bitiriciliği genel istatistiklere bakıldığında eş değer ancak kanatlardan saldırma taktiğinde Galatasaray'ın öne çıktığı görülüyor. Yine ara toplardan pozisyon yaratma bakımından Galatasaray rakibine göre daha ön planda. Sarı lacivertlilerin öne çıkan oyun yapısı ise rakipten top çalma özelliği.
Fotoğraflar: Arşiv
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ZAYIF YÖNLERİ...
Ev sahibi Fenerbahçe'nin derbi öncesi zayıf yönlerine bakıldığında ofsayttan ve bireysel hatalardan kaçınma durumları zaaf olarak görülürken Galatasaray cephesi ise; kontra atakları savunmada zorlanıyor ve rakip takımlara bol pozisyon verdiği istatistiklerde ortaya çıkan diğer bir gerçek. Bu iki durum da sarı kırmızılılardaki büyük dezavantajlar...
Fotoğraflar: Arşiv
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GOLLÜ DERBİ GELİYOR...
Fenerbahce, son 12 iç sahadaki maçının 11 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu. Galatasaray'ın ise en son 8 dış saha maçında 2.5'ten fazla gol oldu.
Fotoğraflar: Arşiv
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F.BAHÇE'NİN KOZLARI...
Ev sahibi Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano 12 golle sarı lacivertlilerin en golcü oyuncusu konumunda. Giuliano'nun yanı sıra sarı lacivertlilerde Valbuena da öne çıkan diğer bir oyuncu... Fransız oyuncu 8 asistle takımın en fazla gol attıran ismi. Derbide gözler 2 yıldız üzerinde olacak. Son dönemde performansı yükselen Fernandao da Fenerbahçe'nin gizli kozlarından...
Fotoğraflar: Arşiv
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G.SARAY'IN KOZLARI...
Galatasaray'da ise Süper Lig'in de en golcü konumundaki ismi Gomis en büyük koz olacak. Fransız golcü attığı 25 golle fark yarattı. Sarı kırmızılı takımda öne çıkması muhtemel diğer isim ise Rodrigues. Son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, mücadeleye damga vurabilir. G.Saray'daki asist sayısı en yüksek isimlerse Rodrigues ve Belhanda (8).
Fotoğraflar: Arşiv
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KADIKÖY'DE 10 İSİM İLK KEZ...
Öte yandan Fenerbahçe'de Kameni, Isla, Neustadter, Dirar, Valbuena, Giuliano, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas ve Mehmet Ekici forma bulmaları halinde Kadıköy'de ilk Galatasaray derbi heyecanı yaşayacaklar. Bu oyuncular arasında Kameni, Isla, Neustadter, Dirar, Valbuena, Giuliano ve Janssen ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'a karşı forma şansı bulmuştu.
Fotoğraflar: Arşiv
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G.SARAY DERBİYE YABANCI!
Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Galatasaray'da Fernando Muslera hariç tüm yabancı oyuncular ilk kez Ülker Stadyumu'nda Galatasaray formasıyla sahaya çıkacak.
Fotoğraflar: Arşiv
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HAKEM BÜLENT YILDIRIM!
TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Fenerbahçe, Bülent Yıldırım yönetiminde 51 maça çıkarken, 33 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, 14 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Bülent Yıldırım, bu mücadelelerde Fenerbahçeli futbolculara 127 sarı kart, 6 kırmızı kart gösterirken, rakip takım oyuncularına ise 142 sarı kart ve 4 kırmızı kart çıkardı. Galatasaray, Bülent Yıldırım yönetiminde çıktığı 41 maçta 22 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Bülent Yıldırım, bu mücadelelerde Galatasaraylı futbolculara 102 sarı kart, 4 kırmızı kart çıkartırken, rakip takım oyuncularına ise 128 sarı kart ve 9 kırmızı kart çıkardı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi kaç kaç sonuçlanır? İşte sizlerden gelen yanıtlar... İzlemek için videoya tıklayınız...