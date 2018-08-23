Fenerbahçe Frey transferini resmen açıkladı! İstanbul'a geldi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe Frey transferini resmen açıkladı! İstanbul'a geldi...
Sarı lacivertliler transferde bombayı patlattı. Açıklama resmi siteden yapıldı.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 10
Giuliano sonrası Josef de Souza ile de yollarını ayıran sarı lacivertlilerin yeni golcüsü bugün İstanbul'a geldi. Resmi açıklama yapıldı. İşte detaylar...
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 10
"Kulübümüz, İsviçre’nin FC Zürich takımında forma giyen 24 yaşındaki santrafor Michael Frey’i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır."
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 10
"Oyuncunun İstanbul’da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından 4 yıllık sözleşme imzalanacaktır." denildi.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 10
Frey’in bugün İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 24 yaşındaki oyuncu, uzun süredir sarı lacivertli kulübün ilgilendiği isimlerden biriydi. Fenerbahçe, oyuncu ve kulübüyle görüşmelerde belli bir aşamaya gelmiş ancak geçtiğimiz hafta Zürich kulübü, “Fenerbahçeliler, kendilerine verdiğimiz sürede bize geri dönüş yapmadığı için bu transferi gündemimizden çıkardık. Oyuncumuzu bir yere vermiyoruz” açıklaması yapmıştı. Ancak Frey, Fenerbahçe’ye gelme ısrarını sürdürüp idmanlara çıkmayınca, hocası Magnin tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 10
Sonunda Frey’in baskısı sonuç verdi ve Zürich kulübü, oyuncusunun transferine izin vermek zorunda kaldı.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 10
Futbola Young Boys’ta başlayan 1.89 metre boyundaki forvet, Lille ve Luzern’de oynadıktan sonra Young Boys’a dönmüş, geçtiğimiz yıl ise 400 bin Euro bonservis bedeliyle FC Zürich’e gitmişti. Genç futbolcu, Zürich formasıyla oynadığı 39 maçta 16 gol atıp, 6 asist yapmıştı.
Ahmet ERCANLAR / Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 10
Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, "Frey bugün geliyor" derken, tecrübeli yönetici Josef de Souza'nın transfer gelişmelerine dair de bilgiler paylaştı. İzlemek için videoya tıklayınız...