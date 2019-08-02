Fenerbahçe formasını imzalamayan tek Beşiktaşlı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Siyah beyazlıların Avusturya kampına damga vuran olay...
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Beşiktaş'ın Avusturya kampında ilginç bir olay yaşandı.
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Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasında hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılarda taraftarın idmana ilgisi büyük oldu.
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Antrenman için alana gelen taraftarlardan biri de Fenerbahçeli idi...
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Sarı lacivertli ekibin sarı formasını eline alan taraftar, Abdullah Avcı ve Fikret Orman'ın yanına gitti.
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Başkan Fikret Orman kendisine uzatılan formayı imzaladı.
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Avcı’nın yanına gelen bir Fenerbahçe taraftarı formasını imzalatmak istedi, tecrübeli teknik adam da onu kırmadı.
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Fakat Fenerbahçe formasını imzalamak istemeyen bir isim vardı...
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Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Quaresma’nın kendisine uzatılan Fenerbahçe formasını imzalamak istemedi.
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Bu durum idmanı takip eden basın mensuplarının dikkatinden kaçmadı.
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Quaresma, idman performansıyla teknik heyeti bir hayli sevindirdi.
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Ayak tenisinde de harikalar yaratan Portekizli yıldız büyük alkış aldı.
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Beşiktaş'ta çok tartışılan isim Orhan Ak'a da siyah beyazlı taraftarlar çiçek takdim etti. Ak'ın moralinin yerine geldiği görüldü.
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Öte yandan başkan Orman, dün yaptığı açıklamada, “Tabii ki transfer ihtiyacımız var. Bu sezon hocamızla beraber iyi bir çalışma dönemi geçiyoruz. Transferin bitmesine 1 aydan fazla var. Her seferinde söylüyorum. Beşiktaş Kulübü’nde transfer yapmak en kolay iş. Önemli olan mali portre. Olursa eğer kampa yetiştirmek istiyoruz..."
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"Ancak kampa (4 Ağustos’ta bitiyor) geleceğini sanmıyorum. Süreç içerisinde yoğunlaştığımız oyuncular var. 2 Eylül’e kadar mali koşullar altında en iyi işi yapmak istiyoruz. Zaman içerisinde sadece gelen değil giden oyuncular da olabilir.” ifadelerini kullandı.