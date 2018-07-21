YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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FenerbahÃ§e, KadÄ±kÃ¶y'de yeni sezonun ilk maÃ§Ä±nda Feyenoord ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Ã–zel maÃ§ta sarÄ±-lacivertliler yeni dÃ¶nemde ilk kez evinde taraftarlarÄ±yla buluÅŸtu. MaÃ§ta ekrana yansÄ±mayan anlar, foto muhabirlerimizin dikkatinden kaÃ§madÄ±.
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Foto-Haber: SÃ¼leyman ARAT
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Van Persie sahada Volkan'a sarÄ±lÄ±rken tribÃ¼nde de iki futbolcunun eÅŸleri yan yana oturdu. Zeynep Demirel, kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Yeda ve Bouchra Van Persie tribÃ¼ndeki yerlerini aldÄ±lar.
Foto-Haber: SÃ¼leyman ARAT
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FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Ali KoÃ§, sahadan protokole geldi ve taraftarlara el sallayarak yerine geÃ§ti. Protokolde de Ã§ocuklarÄ±n yanÄ±na giden Ali koÃ§ bol bol da forma imzaladÄ±.
Foto-Haber: SÃ¼leyman ARAT
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Transfer iÃ§in sÃ¼rekli temaslarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren sportif direktÃ¶r Damien Comolli, KadÄ±kÃ¶y'deki bu ilk maÃ§ta takÄ±mÄ±n yanÄ±ndaydÄ±.
Foto-Haber: SÃ¼leyman ARAT
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Taraftarlar genÃ§ futbolcularÄ± baÄŸrÄ±na basarken en ilginÃ§ geliÅŸme yeni transfer Ferdi KadÄ±oÄŸlu'nda yaÅŸandÄ±. Taraftar tribÃ¼ne Ferdi'yi Ã§aÄŸÄ±rdÄ± ancak TÃ¼rkÃ§e bilmeyen genÃ§ futbolcu bunu anlamadÄ±. Bunun Ã¼zerine tercÃ¼man Deniz Ferdi'nin yanÄ±na gelerek tribÃ¼ne gitmesini Â ve el hareketiyle 'Oley, oley, oley' yapmasÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bunu tam olarak anlayamayan Ferdi tribÃ¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼n gelince ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ± ve taraftara kucaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±p el salladÄ±. bu duruma en Ã§ok da tercÃ¼man Deniz gÃ¼ldÃ¼.Â
Foto-Haber: SÃ¼leyman ARAT
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Ferdi ilk kez sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± stadyumda polisler, top toplayÄ±cÄ± Ã§ocuklar ve taraftarlarla Ã¶zÃ§ekim yaptÄ± ve hatÄ±ra pozlarÄ± verdi.Â
Foto-Haber: SÃ¼leyman ARAT
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Ali KoÃ§ oyundan Ã§Ä±kan genÃ§ futbolcu BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±'yÄ± ayaÄŸa kalkÄ±p alkÄ±ÅŸladÄ±. Ali KoÃ§ diÄŸer deÄŸÅŸikliklerde bunu yapmadÄ±. BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±, Feyenoord maÃ§Ä±nda 64 dakika sahada kalarak takÄ±mÄ±n en fazla ikili mÃ¼cadele kazanan oyuncularÄ± arasÄ±nda yer aldÄ±. Rakip kalede tehlikeler de yaratan BarÄ±ÅŸ, taraftarlarÄ± gÃ¼zel futboluyla mest etti.
Foto-Haber: SÃ¼leyman ARAT
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FenerbahÃ§e'nin Ä°spanyol forveti Roberto Soldado, "GeÃ§tiÄŸimiz sezondan aÄŸzÄ±mÄ±zda kalan kÃ¶tÃ¼ bir tat var. O tadÄ± geÃ§irmemiz gerekiyor Ã¶ncelikle. Ä°nsanlara geÃ§en sezonun kÃ¶tÃ¼ anÄ±larÄ±nÄ± hatÄ±rlatmamamÄ±z gerekiyor" dedi. FenerbahÃ§eli Roberto Soldado, D Smart 77'nci kanaldaki Smart Spor ekranlarÄ±nda DemirÃ¶ren Haber AjansÄ± (DHA) Spor MÃ¼dÃ¼rÃ¼ UÄŸur DemirkÄ±rdÄ±'ya canlÄ± yayÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. Sezona iyi baÅŸlamanÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu ifade eden Soldado, "Ä°yi bir giriÅŸ yaparsak taraftarlarÄ±mÄ±z bize desteklerini sÃ¼rdÃ¼receklerdir. Bizim inancÄ±mÄ±z, dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz bu ÅŸekilde. Åžu anda kulÃ¼pte yaÅŸanan deÄŸiÅŸiklerden dolayÄ± Ã§ok gÃ¼zel bir hava yakalanmÄ±ÅŸ durumda. Herkes istekli, arzulu. Herkes gÃ¼zel bir sezon geÃ§irmek istiyor. GeÃ§tiÄŸimiz sezondan aÄŸzÄ±mÄ±zda kalan kÃ¶tÃ¼ bir tat var. O tadÄ± geÃ§irmemiz gerekiyor Ã¶ncelikle. Ä°nsanlara geÃ§en sezonun kÃ¶tÃ¼ anÄ±larÄ±nÄ± hatÄ±rlatmamamÄ±z gerekiyor. BildiÄŸiniz gibi geÃ§en sezon hedeflerimize ulaÅŸamadÄ±k. Hedeflerimize ulaÅŸma konusunda bu sezon Ã§ok daha istekliyiz. TaraftarlarÄ±mÄ±z bizim en bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼lÃ¼mÃ¼z. Daha bugÃ¼nden baÅŸlamÄ±ÅŸlar bizim yanÄ±mÄ±zda olmaya. OnlarÄ±n desteÄŸini elimizde tutmamÄ±z gerekiyor. TakÄ±m ile olmalarÄ±na her zaman ihtiyacÄ±mÄ±z var. TakÄ±mÄ±n yanÄ±nda olmalarÄ±na her zaman ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bu akÅŸam buraya gelerek aslÄ±nda sezon boyu takÄ±mÄ±n yanÄ±nda olma isteklerini sergiliyorlar. GÃ¼zel bir yÄ±l olmasÄ±nÄ± istiyoruz hepimiz, Umuyorum Ã¶yle olacak. Biz buna kesinlikle eminiz" diye konuÅŸtu.