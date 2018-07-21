YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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Fenerbahçe - Feyenoord maçÄ± oyuncu deÄŸerlendirmesi
FenerbahÃ§e ilk hazÄ±rlÄ±k karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Feyenoord ile berabere kalsa da, oynanan etkili futbol taraftarlarÄ± son derece mutlu etti. SarÄ± lacivertlilerde Ã¶zellikle BarÄ±ÅŸ ve Eljif mÃ¼kemmel futbollarÄ± ile taraftarlarÄ± mest etti.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: SÃ¼leyman ARAT, Ajanslar
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Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: SÃ¼leyman ARAT, Ajanslar
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: SÃ¼leyman ARAT, Ajanslar
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Eljif Elmas:Â Â Hem Ã§ok koÅŸtu hem de zekasÄ± ile oyunu yÃ¶nlendirdi. Neredeyse her pozisyonda ataklar onunla baÅŸladÄ±. AttÄ±ÄŸÄ± gol de Ã§ok ÅŸÄ±ktÄ±. SarÄ± lacivertlilerde Eljif bu yÄ±l formayÄ± kaptÄ±rmaz.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: SÃ¼leyman ARAT, Ajanslar
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BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±: MaÃ§Ä± izleyen Lucescu herhalde ben bu Ã§ocuÄŸu daha Ã¶nce nasÄ±l olur da gÃ¶rmemiÅŸim diye kendisine kÄ±zmÄ±ÅŸtÄ±r. Sanki 40 yÄ±llÄ±k FenerbahÃ§eli gibi oynadÄ±. PenaltÄ± yaptÄ±rdÄ± ve saÄŸ kanadÄ± Ã§ok etkili kullandÄ±. Oyundan Ã§Ä±karken hem taraftar hem baÅŸkan Ali KoÃ§ onu ayakta alkÄ±ÅŸladÄ±.Â
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: SÃ¼leyman ARAT, Ajanslar
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Ä°sla: KampÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndandÄ±. DÃ¼n gecenin de yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan oldu. Sanki ciÄŸeri yok. HiÃ§ yorulmuyor. Bir asist yaptÄ± ama Ã§ok daha fazla atakta o vardÄ±.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: SÃ¼leyman ARAT, Ajanslar
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Giuliano: Forvette oynamasÄ±na raÄŸmen takÄ±ma katkÄ±sÄ± mÃ¼kemmeldi. Geriye gelip arkadaÅŸlarÄ±na alan aÃ§tÄ±. Bir penaltÄ±yÄ± gole Ã§evirdi birini kaÃ§Ä±rdÄ± ama oyuna katkÄ±sÄ± Ã§ok fazlaydÄ±.Â
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: SÃ¼leyman ARAT, Ajanslar
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Mehmet Topal: Sanki zincirlerinden kopmuÅŸ gibiydi. Ã‡ok fazla top Ã§aldÄ± ve etkili oynadÄ±. Fuleli adÄ±mlarla topu rakip alana Ã§ok hÄ±zlÄ± taÅŸÄ±dÄ±. TakÄ±mÄ±n iyilerindendi.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: SÃ¼leyman ARAT, Ajanslar
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Volkan Demirel: Ã‡ok fazla top gelmedi. Form durumu olarak Ã§ok fazla bir fikir edinemedik ama takÄ±m kaptanÄ± olarak arkadaÅŸlarÄ±nÄ± derleyip toplayan isimdi.Â
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: SÃ¼leyman ARAT, Ajanslar
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Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m: Bu yÄ±l taraftar ile barÄ±ÅŸÄ±r. Ã‡ok iyi Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve diri bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergiliyor. Bu sezonun sÃ¼rpriz isimlerinden bir tanesi o olacak gibi.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: SÃ¼leyman ARAT, Ajanslar
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Skrtel: Ortalama bir oyun oynadÄ±. Savunmada geÃ§en yÄ±l yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ± yapmadÄ±. Daha az riskle oynadÄ±. Zaman zaman Ã¶nemli hamleler yaptÄ±.Â
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: SÃ¼leyman ARAT, Ajanslar
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Alper Potuk: Biraz daha iyi olmalÄ±. Åžu anda takÄ±mda iyi niyetine raÄŸmen sÄ±rÄ±tan oyunculardan bir tanesi. Daha Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmalÄ± ve forma fÄ±rsatÄ±nÄ± deÄŸerlendirmeli.
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: SÃ¼leyman ARAT, Ajanslar
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Valbuena: O da sahanÄ±n etkili isimlerinden biriydi. Her duran topu etkili. Top kayÄ±plarÄ±nÄ± biraz daha azaltÄ±rsa FenerbahÃ§eâ€™ye katkÄ±sÄ± Ã§ok daha fazla olacak. Kafa golÃ¼ ÅŸÄ±ktÄ±
Haber: Ahmet ERCANLAR, Foto: SÃ¼leyman ARAT, Ajanslar
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Neustadter: YumuÅŸak bir oyuncu olmasÄ± onu biraz sÄ±kÄ±ntÄ±ya sokabilir. Topu oyuna iyi sokuyor. Åžu an alternatifsiz. O yÃ¼zden ilk 11â€™deâ€¦