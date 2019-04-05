Fenerbahçe elinden kaçırdı, İtalya'yı sallıyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Futbol kariyerine Fenerbahçe'de başlayan Merih Demiral, İtalya Serie A'da gösterdiği performansla parmak ısırtıyor.
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A milli takımın da önümüzdeki dönem önemli bir parçası olması beklenen 21 yaşındaki savunmacı, takımı Sassulo'nun Chievo karşısında oynadığı maçta 2 gol birden atarak İtalyan basınının dikkatini çekti. Demiral'ın formuyla ilgili İtalyan basınında şunlar yazıldı:
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Merih Demiral'ın Serie A'da iki gol birden atması İtalyan basınının dikkatini çekti. İtalyan Gazeteci Di Marizo'nun istesinde milli futbolcuya mercek tutuldu.
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Merih'in güçlü ve komple bir savunma oyuncusu olduğuna dikkat çekilirken, bir savunma oyuncusu için fazla hızlı ve teknik olduğu ifade edildi.
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Sassuolo Teknik Direktörü De Zerbi Merih için, "21 yaşında ve önünde parlak bir gelecek var" açıklamasını yaptı. Ayrıca Merih'in, Real Madrid'de top koşturan Raphael Varane'ı model aldığının altı çizildi.
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İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazetta dello Sport'ta ise, "Her zaman maçı değiştirecek ekstra katkıyı verebilen bir futbolcu; ama geride daha dikkatli olmalı" yorumu yer aldı.
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Il Messaggero Gazetesi'nde ise Sassuolo - Chievo maçının kahramanı olarak Merih'i gösterdi ve, "Maçta Demiral şov vardı" ifadesi dikkat çekti.
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Ali Koç'un gelmesiyle birlikte gençlere daha çok yatırım yapılan Fenerbahçe'de, elden kaçırılan Demiral'ın durumu sarı-lacivertli camiayı üzüyor. Merih Demiral, Fenerbahçe'de tutunamayış sürecini şöyle anlatmıştı...
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Merih Demiral: "Avrupa'da yarım bıraktığım işi devam ettirmek istiyorum"
“Pereira döneminde 1 sezon boyunca A Takım ile idmanlara çıktım. Pereira’nın ikinci döneminde de devam edecektim. Ama o zaman Avrupa’ya gitmeye karar verdim. Profesyonel sözleşme teklif edilmişti ancak ben kabul etmeyip tercihi mi Avrupa’dan yana kullandım."
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Genç yaşta benim için önemli bir karardı. İyi ki o kararı vermişim diyorum. Çünkü o zaman gençlere çok önem verilmiyordu. Benim oynamam çok zordu. Fenerbahçe taraftarı bana sosyal medyadan da çok yazıyor. Bunlar benim hoşuma gidiyor çünkü doğru bir karar verdiğimi gösteriyor.”
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"FENERBAHÇE'DE KALSAYDIM..."
“Fenerbahçe’de kalsaydım sürecin böyle gelişeceğini sanmıyorum. Gençlerin oynaması o dönemde çok zordu. Forma şansı verilmiyordu. Açık açık güvenilmiyordu. Profesyonel ilk sözleşmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayağınıza bir kelepçe gibi yapışabilir. Hedeflerinizi engelleyebilir. Tüm bunlar birleşince Avrupa fikri çok daha akıllıcaydı.”