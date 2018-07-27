Fenerbahçe durmuyor! Ayew sonrası iki dünya yıldızı daha...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe durmuyor! Ayew sonrası iki dünya yıldızı daha...
Fransız yıldız Andre Ayew'i renklerine bağlayan, Vincent Janssen'le de yeniden anlaşan Fenerbahçe durmuyor...
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
1 / 8
Yeni sezona yeni bir Başkan ve ekiple girecek olan Fenerbahçe, transferde emin adımlar atarak ilerliyor...
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
2 / 8
Sarı-Lacivertliler şimdi de stoper takviyesini yapmak için kolları sıvadı. Yerry Mina konusunda hedefe ulaşamayan sportif direktör Damien Comolli iki yeni hedef belirledi.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
3 / 8
Comollıinin listesinin ilk sırasında Kurt Zouma var. Bonservisi Chelsea'de olan 23 yaşındaki Fransız stoper geçen sezon Stoke City'de kiralık oynadı. Zouma'nın 2023'e kadar sözleşmesi var.
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
4 / 8
Listedeki diğer isim de yine geçen sezon Stoke City formasını giyen Martins Indi...
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
5 / 8
Cocu'nun vatandaşı olan Hollandalı stoper, 2014 yılında 7.7 milyon Euro'ya Porto'dan transfer edildi. Yönetim ve Comolli'nin hedefi, stoper transferini kritik Benfica maçlarına yetiştirmek...
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
6 / 8
Çok yoğun bir telefon trafiği yaşayan Comolli'nin 1 hafta içinde müjdeli haberi vermesi bekleniyor. (Takvim)
Fotoğraflar: Ajans
SON GÜNCELLEME
7 / 8
Benfica geriden gelip penaltı atışlarıyla kazandı! Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşılaşan Borussia Dortmund ve Benfica arasındaki maç nefesleri kesti. Fenerbahçe'nin rakibi Benfica, 2 farklı geriden gelerek kazandı. Maçın özetini izlemek için videoya tıklayınız...