Fenerbahçe dünyaca ünlü sol bekle anlaştı! Hasan Ali'nin yanına geliyor...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe dünyaca ünlü sol bekle anlaştı! Hasan Ali'nin yanına geliyor...
GeriFutbol Fenerbahçe dünyaca ünlü sol bekle anlaştı! Hasan Ali'nin yanına geliyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Sabah
12 Haziran 2019 - 13:53,

Fenerbahçe dünyaca ünlü sol bekle anlaştı! Hasan Ali'nin yanına geliyor...

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya çok yakın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/14

Sol bekte Hasan Ali Kaldırım'dan başka alternatifi bulunmayan sarı lacivertliler, dünyaca ünlü sol bek ile prensip anlaşmasına vardı.

2/14

Fenerbahçe'nin transferine bitirmeye çok yakın olduğu bu isim ise Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov.

3/14

Sarı lacivertli yönetim Kolarov'la prensip anlaşmasına vardı.

4/14

Roma ile yapılan görüşmelerde de transferin önündeki pürüzler giderildi.

5/14

Yılın transferi için iş artık imzaya kaldı.

6/14

Sol bekin yanı sıra sol kanat ve stoperde de görev yapabilen 33 yaşındaki Sırp oyuncunun sözleşmesi 1 sene sonra bitiyor.

7/14

Kolarov bu sezon Serie A'da 33 maçta 8 gol atıp, 1 asist yaptı.

8/14

Piyasa değeri 8 milyon euro olan tecrübeli futbolcu kariyerinde Manchester City ve Lazio gibi dünyaca ünlü kulüplerin formasını terletti.

9/14

2011 yılında ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Kolarov, Manchester City formasıyla iki lig, iki kupa ve bir de süper kupa şampiyonluğu yaşadı.

10/14

Sırp savunmacı Lazio'da oynadığı dönemde de 1 kez İtalya Kupası, 1 kez Süper Kupa şampiyonluğunu kariyerine yazdırdı.

11/14

Aleksandar Kolarov, Torino'ya muhteşem bir frikik golü atmıştı.... (VİDEO)

12/14
13/14
14/14

Misli.com'a üye ol, ilk kupon şirketten! Kampanya detayları için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Fenerbahçe dünyaca ünlü sol bekle anlaştı! Hasan Ali'nin yanına geliyor...
Bu kadarına pes! Sophia Thomalla, Karius...
Galatasaray'dan büyük bomba! Taraftar çıldıracak... | Son dakika transfer haberleri
Emre Belözoğlu: 'Görüntüleri izledim ve çok şaşırdım'