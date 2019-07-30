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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29 Temmuz 2019 - 23:03,

Fenerbahçe'ye efsanelerden büyük destek

AUDI Cup’ta mücadele etmek için bugün Almanya’ya giden Fenerbahçe, buradaki antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.

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Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde TSİ 19.30’da başlayan antrenman, SV Heimstetten Stadı’nda gerçekleştirildi.

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Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam etti.

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İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Antrenmanın sonunda SV Heimstetten takımı oyuncuları, sarı lacivertli futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Fenerbahçe, yarın TSİ 21.30’da Allianz Arena’da Bayern Münih ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe’ye, efsane futbolcularından destek geldi

Sarı lacivertli takımın tarihinde önemli bir yere sahip olan Alex de Souza, Pierre van Hooijdonk ve Tuncay Şanlı, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyete turnuvada destek olmak adına Münih’e geldi.

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Alex de Souza; Tuncay Şanlı ve Hooijdonk ile birlikte olduğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

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Ayrıca üçlü, sarı lacivertlilerin turnuva öncesi yaptığı son antrenmana da katılarak oyuncular ve teknik heyetle bir araya geldi.

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İşte idmandan kareler...

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