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Futbol
DHA
22 Aralık 2019 - 17:11,

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş taraftarları gözaltına alındı

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde istenmeyen olaylar yaşandı, otobüs camını kıran taraftarlar gözaltına alındı...

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini tribünden izlemek için Kadıköy'e getirildikleri otobüslerin camını kırdığı öğrenilen Siyah-beyazlı taraftarlar gözaltına alındı.

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Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, bilet kontrollerinin ardından otobüslerle FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.

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Ancak stada gelen 2 otobüsün camının kırık olduğu tespit edilince, otobüsteki taraftarlar bir süre bekletildi.

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Elinden yaralanan bir taraftar, otobüsün camını kendisinin ve 3 arkadaşının daha kırdığını söyleyince, bu taraftarlar gözaltına alındı

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Taraftarlar, derbi maçı izlemekten men edildiler, otobüsten inen diğer taraftarlar ise stada alındı. 

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Bu arada taraftarların, bindikleri otobüslerdeki güvenlik kameralarının üzerini bantla kapatarak görüntü almasını engellemesi dikkat çekti.

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Taraftarları, otobüsün camını kırmadan önce otobüs içindeki kamerayı bantlamasına rağmen yakalandılar ve gözaltına aldılar.

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Sarı-lacivertli taraftarlar ise Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde Kadıköy’de maç saatini bekliyor.

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Fenerbahçeli taraftarlar, meşale yakarak, tezahüratlar eşliğinde yürüyüşlerini sürdürürdü.

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Polis ekipleri de derbi için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

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Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi Siyah-beyazlı taraftarlar, Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplandı. 2 bin 280 Beşiktaş taraftarı, bilet kontrollerinin ardından otobüslere alındı.

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Siyah-beyazlı taraftarları taşıyan 35 otobüs, güvenlik önlemlerinin ardından da polis eşliğinde FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne doğru yola çıktı.

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