YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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SÃ¼per Lig'de sezona adÄ± verilen TÃ¼rk Milli TakÄ±mÄ± ve FenerbahÃ§e'nin unutulmaz futbolcusu Lefter KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis'in ailesine plaket takdim edildi.Â KarÅŸÄ±laÅŸma Ã¶ncesi dÃ¼zenlenen ve TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi Ali DÃ¼ÅŸmez'in de yer aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ali KoÃ§, Lefter'in eÅŸi, kÄ±zlarÄ± ve torunlarÄ±na plaket verdi. Ali DÃ¼ÅŸmez de aileye forma hediye etti.Â Plaketi vermeden Ã¶nce taraftara seslenen Ali KoÃ§, "Lefter KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis sezonunda ilk maÃ§Ä±mÄ±z Bursaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ve KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis ailesinin 4 kuÅŸaÄŸÄ±nÄ± konuk etmekten dolayÄ± mutluluk duyuyoruz. Lefter'imizin anÄ±sÄ±na bu sezonumuzu unutulmaz kÄ±lacaÄŸÄ±z. Onun FenerbahÃ§e sevgisi ve aidiyeti bize kÄ±lavuz olacak. Lefter sezonunda bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±lar kazanmayÄ± umuyorum. ÅžansÄ±mÄ±z bol yolumuz aÃ§Ä±k olsun." ifadelerini kullandÄ±.Â
Foto: Adem KABAYEL, AA, DHA
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GeÃ§en senenin tartÄ±ÅŸmalÄ± ismi Mathieu Valbuena'ya, teknik direktÃ¶r Phillip Cocu tarafÄ±ndan ÅŸans verilmedi. Onun yerine oynayan BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±, etkili bir performans ortaya koydu. FransÄ±z oyuncunun morali epey bozuktu.
Foto: Adem KABAYEL, AA, DHA
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Aykut Kocaman devrinde kadroya girmekte bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan FransÄ±z yÄ±ldÄ±z, 3 oyuncu deÄŸiÅŸikliÄŸinde de tercih edilmedi. Valbuena'nÄ±n yÃ¼zÃ¼nden dÃ¼ÅŸen bin parÃ§aydÄ±. TribÃ¼nler onun yerine oynayan BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ±'yÄ± oyundan Ã§Ä±karken alkÄ±ÅŸ yaÄŸmuruna tuttu. 83. dakikada AlÄ±cÄ± yerine Eljif Elmas tercih edildi.
Foto: Adem KABAYEL, AA, DHA
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FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Ali KoÃ§, her zamanki gibi taraftarlarla bÃ¼tÃ¼nleÅŸti. BaÅŸkan KoÃ§, taraftarlarÄ±n tezahÃ¼ratlarÄ±na eÅŸlik etti.
Foto: Adem KABAYEL, AA, DHA
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FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Ali KoÃ§'un baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kÃ¼fÃ¼rsÃ¼z stat projesi hayata geÃ§ti. TÃ¼m taraftarlar, "FenerbahÃ§e bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r, kÃ¼fÃ¼r etmez" pankartÄ±yla tribÃ¼nleri sÃ¼sleyerek centilmenliÄŸin tohumlarÄ±nÄ± ektiler.
Foto: Adem KABAYEL, AA, DHA
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FenerbahÃ§eli taraftarlar, Lefter KÃ¼Ã§Ã¼kandonyadis iÃ§in koreografi dÃ¼zenledi.Â MaÃ§ Ã¶ncesi Spor Toto TribÃ¼nÃ¼'nde Lefter'in gÃ¶rselinin bulunduÄŸu bÃ¼yÃ¼k bir pankart aÃ§Ä±lÄ±rken altÄ±nda da "Rahat uyu Lefter. Åžampiyon Fener" yazÄ±sÄ±na yer verildi.Â FenerbahÃ§eli futbolcular da maÃ§ Ã¶ncesi Ä±sÄ±nmada Lefter'in fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± tiÅŸÃ¶rt giydi.Â
FenerbahÃ§e'nin kiralÄ±k olarak kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Cezayirli futbolcu Ä°slam Slimani, Bursaspor maÃ§Ä±nÄ± statta takip etti.Â Ä°ngiltere'nin Leicester City takÄ±mÄ±ndan kiralanan 30 yaÅŸÄ±ndaki forvet, kendisini sarÄ±-lacivertli renklere baÄŸlayan sÃ¶zleÅŸmeye imza attÄ±ktan sonra mÃ¼sabakayÄ± locadan izledi.Â
Foto: Adem KABAYEL, AA, DHA
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FenerbahÃ§e'nin Ä°ngiltere'nin Swensea City takÄ±mÄ±ndan kiraladÄ±ÄŸÄ± Andre Ayew, sarÄ±-lacivertli ekipteki ilk resmi maÃ§Ä±na Ã§Ä±ktÄ±.Â SakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle UEFA Åžampiyonlar Ligi 3. Ã¶n eleme turundaki Benfica mÃ¼sabakasÄ±nÄ±n kadrosunda yer almayan GanalÄ± futbolcu, Bursaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na ilk 11'de baÅŸladÄ±.Â SarÄ±-lacivertli ekipte Spor Toto 1. Lig temsilcisi AltÄ±nordu'dan transfer edilen BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ± da Bursaspor mÃ¼cadelesinde ilk 11'de maÃ§a baÅŸladÄ±.Â FenerbahÃ§e'nin yeni transferlerinden kaleci Berke Ã–zer yedekler arasÄ±nda yer bulurken, Ferdi KadÄ±oÄŸlu 21 kiÅŸilik mÃ¼sabaka kadrosuna alÄ±nmadÄ±.Â
Foto: Adem KABAYEL, AA, DHA
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AÄŸrÄ±'da elektrik tellerindeki gÃ¼vercini kurtarmak isterken elektriÄŸe kapÄ±larak ellerini kaybeden 16 yaÅŸÄ±ndaki FenerbahÃ§e taraftarÄ± Ramazan TaÅŸdemir, mÃ¼sabakayÄ± statta izledi.Â FenerbahÃ§eli Ä°ÅŸ AdamlarÄ± VakfÄ± tarafÄ±ndan Ä°stanbul'a getirilen Ramazan TaÅŸdemir, taraftarÄ± olduÄŸu sarÄ±-lacivertli ekibin maÃ§Ä±nÄ± 1907 TribÃ¼nÃ¼'nden takip etti.Â
Foto: Adem KABAYEL, AA, DHA
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MaÃ§ baÅŸlamadan Ã¶nce FenerbahÃ§eli futbocular tÄ±pkÄ± baÅŸkan Ali KoÃ§'un 1 gÃ¼n Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± gibi dÃ¼ÄŸme ilikleme hareketi yaparak foto muhabirlerine poz verdiler.