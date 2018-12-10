Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ersun Yanal ve 2 transfer...
Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, Haber Global’deki “Kontra” programında çarpıcı açıklamalar yaptı…
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İşte Ahmet Ercanlar’ın o çok tartışılacak sözleri…
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Fenerbahçe yönetiminin kafasında iki plan var. Birisi hayata geçirilecek. Birincisi bu sezon 6 ay idare edecek bir hoca getirmek.
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2. plan sezon sonunda çok büyük bir hoca getirmek. Ersun Yanal’ı 6 aylığına getirmek Ersun Yanal’a hakaret. Çok yanlış olur bu olay.
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Eğer getirilecekse en az 1.5 yıllığına getirilmeli Ersun Yanal. Fenerbahçe yönetimi bana göre bu iki plandan birini yüzde yüz hayata geçirecek.
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Ancak hangi planı hayata geçireceklerine henüz karar vermiş değiller. Tartışılan konu da bu. Birincisi mi, ikincisi mi? Hep birlikte bu kararının ne olacağını da göreceğiz.
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Fenerbahçe’de gelecek yılın transfer görüşmeleri bile şimdiden başladı. Tamam hoca yok ama yönetim bu konuda da çalışmaların startını verdi.
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Devre arasında da maliyeti düşük, geleceğe yönelik bir iki oyuncu alınacak. Fenerbahçe çok eleştiriliyor ama transferde en hazır kulüp durumunda şu an.
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Comolli’yi gelecek yıl ya asarız ya da ayağa kalkar hep birlikte alkışlarız. Çünkü adam uzun vadeli bir proje için buraya geldi. Bu iki yıllık dönemin sonunda neler olacağını görmemiz lazım.
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Galatasaray şu an çok kötü durumda. Kötü gidiyorlar. Özet şu, takke düştü ve kel göründü. Galatasaray takımı haftalardır zaten top falan oynamıyordu.
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Başka gündemlerle hedef şaşırtmaya çalışıyorlardı. 1 maç, 2 maç tamam ama 10 maçın başarısızlığı Türkiye Futbol Federasyonu’na ya da Merkez Hakem Kurulu ile hakemlere yıkılmaz ki. Biraz da kendine bak, ne oynadığına bak, sahadaki haline bak.
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"Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır"
Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe Kulübü ile görüşme yaptıklarını belirterek, "Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz" demişti...