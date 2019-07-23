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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
23 Temmuz 2019 - 09:56,

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Eljif gidince...

Sarı-lacivertliler transferde tam gaz yol alabilmek için Eljif Elmas transferinden gelecek olan yüklü para akışını dört gözle bekliyordu.

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Napoli'ye transferi resmileşen genç futbolcunun transferinden Fenerbahçe'nin kasasına 16 milyon Euro gelecek. Fenerbahçe uzun zamandır görüştüğü yıldız futbolcunun transferini de bitirme aşamasına geldi.

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Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu Aleksandar Kolarov transferinde pazarlıklar kıran kırana sürüyor.

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Sırp yıldızla 3 milyon Euro maaştan 2+1 yıllık anlaşma tamam. Roma, oyuncuyu satmayı kabul etti ama 6 milyon Euro istedi!

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Ali Koç, ağabey Nikola Kolarov’u ikisi evinde olmak üzere 4 kez ağırladı.

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Menacer Fali Ramadani ile görüşme üstüne görüşme yapıldı, sonunda Aleksandar Kolarov ile senelik 3 milyon Euro’dan 2+1 yıllık anlaşmaya varıldı.

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Ancak Roma, yıldız futbolcusunu kaybetmemek adına işi yokuşa sürdü. Hatta Sırp oyuncuya yeni sözleşme bile önerildi.

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Ancak Kolarov, Fenerbahçe’ye gitmek istediğini açıkça belirtti, teklifi geri çevirdi.

8Fener 4 milyon Euro veriyor

Fener 4 milyon Euro veriyor

İtalyan devinin satmama inadı sonunda kırıldı. Roma Sportif Direktörü Petrachi, yaptığı son açıklamada, “Gitmek isteyenlere kolaylık sağlayacağız” diyerek Sarı- Lacivertliler’i heyecanlandırdı.

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Eljif Elmas Napoli’ye resmen imza attıktan sonra, Comolli işi bitirmek için soluğu Roma’da alacak.

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Ancak başkent temsilcisinin ekibin 6 milyon Euro talep etmesi, pazarlıkların kıran kırana geçeceğinin göstergesi. Fenerbahçe, 4 milyon Euro’dan yukarı çıkmak istemiyor.

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AUDİ Cup’ta sahada

Kulüplerin el sıkıştığı haberi gelir gelmez Aleksandar Kolarov, takımının ABD kampından ayrılıp soluğu İstanbul’da alacak.

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Fenerbahçe Yönetimi’nin hedefi, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham’ın yer aldığı AUDİ Cup’a, Kolarov’lu bir kadroyla çıkmak.

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