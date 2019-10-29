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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim, Foto: DepoPhotos
29 Ekim 2019 - 09:54,

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Comolli İngiltere'ye gidiyor...

Arsenal'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil’in menajeri ile konuşan Comolli, önümüzdeki hafta İngiltere’ye gidiyor.

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Arsenal ile vergi meselesi çözülürse iş imzaya kalacak.

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Arsenal'in İspanyol teknik direktörü Unai Emery ile birlikte yönetimin ortak kararı sonrası kadro dışı bırakılan Mesut Özil için Fenerbahçe elini çabuk tutmakta kararlı.

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Özil'in menajeri ile temas kuran Comolli girişimlerini hızlandırdı.

4COMOLLİ İNGİLTERE YOLCUSU...

COMOLLİ İNGİLTERE YOLCUSU...

Comolli'nin önümüzdeki hafta İngiltere'ye giderek hem Mesut Özil hem de iyi ilişkileri olduğu Arsenal kulübü ile görüşme yapacak.

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Şartlar uygun olursa Mesut ocakta çubuklu formayı giyecek.

6ARSENALİN BİR İSTEĞİ VAR

ARSENAL'İN BİR İSTEĞİ VAR!

Arsenal'in bedelsiz kiralamayı kabul ettiği ancak Mesut Özil'in parasının kendi ödeyeceği kısmının vergisini Fenerbahçe'nin ödemesini istediği ifade ediliyor. Önümüzdeki 1 ay kritik!

7SADECE 2 MAÇTA OYNADI

SADECE 2 MAÇTA OYNADI

Mesut Özil, bu sezon ligde ve kupada 1'er kez olmak üzere 2 kez forma giydi. Son 5 maçta ise hiç şans bulamadı.

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