Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 ayrılık sonrası...
Fenerbahçe Kulübü önce Giuliano'yu daha sonrada Josef de Souza'yı satmasının ardından bombayı İngiltere'den patlatıyor. İşte detaylar...
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'de Josef de Souza'nın Al Ahli SC'ye transferinin ardından sarı-lacivertlilerin orta sahaya yönelik yeni bir hamle yapıp yapmayacağı merak edilirken, İngiltere'den flaş iddia gündeme geldi.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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İngiliz basınından The Sun, Fenerbahçe'nin Tottenham'da forma giyemeyen Moussa Sissoko için devreye girdiğini duyurdu. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli'nin 29 yaşındaki Mali asıllı Fransız orta saha oyuncusu için devreye girdiği belirtildi. Haberde, Fenerbahçe'nin bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle noktalamya çalıştığının altı çizildi.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Tottenham'ın 2016 yılının Ağustos ayında 35 milyon euro ödeyerek Newcastle United'dan transfer ettiği Moussa Sissoko, geçen sezon 33 lig maçında (1 gol, 1 asist) forma giyerken, bu karşılaşmaların 15'ine ilk 11'de başladı.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Yine geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maçta (1 asist) görev yapan Moussa Sissoko, bu karşılaşmaların 3'üne 11'de başladı ve teknik direktör Mauricio Pochettino'nun önemli alternatiflerinden biri oldu.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Öte yandan haberde, 2021 yılına kadar Tottenham ile sözleşmesi olan Sissoko için Comolli'nin kuzey Londra kulübü ile olan yakın ilişkilerini kullanarak bu transferi gerçekleştirmek istediği belirtildi.
Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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Kaynak: Sporx / Fotoğraflar: Arşiv
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UEFA Avrupa Ligi maçında harika frikik golü! Olympiacos - Burnley maçında Yunan oyuncu Fortounis müthiş bir frikik golüne imza attı. İzlemek için videoya tıklayınız...