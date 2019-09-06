Fenerbahçe bir bomba daha patlattı! Edin Visca...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe bir bomba daha patlattı! Edin Visca...
GeriFutbol Fenerbahçe bir bomba daha patlattı! Edin Visca...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
06 Eylül 2019 - 07:27,

Fenerbahçe bir bomba daha patlattı! Edin Visca...

Fenerbahçe'de son dakika...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Transferin son saatlerinde Fenerbahçe ile Başakşehir arasında sıkı pazarlıklar yaşandı, herkes üzerinde konuşulan ismin sol bek Clichy olduğunu düşünüyordu. Ancak durum farklıydı...

2

Transferin son günü, hatta son saatleriydi... Yepyeni bir kadro kuran Fenerbahçe’nin gündemi hala meşguldü ve bir son dakika atağı için Başakşehir ile temasların sürdüğü haberleri vardı.

3

Genel kanı Hasan Ali’ye alternatif yaratmak için İstanbul ekibinden Clichy’nin istendiği yönündeydi.

4

Ancak o saatlerde yaşanan pazarlıkların detayı ortaya çıktı. Fanatik'in haberine göre Sarı-Lacivertliler’in gündemindeki isim Clichy değil, yine Visca’ydı.

5

Fenerbahçe oyuncu cephesiyle konuşup olumlu geri dönüş almış, iş Başakşehir ile yapılacak pazarlıklara kalmıştı.

6

Fakat yine olmadı, gece geç saatlere kadar yapılan görüşmelerden istenen sonuç çıkmadı ve transfer devre arasına kaldı.

7DEVRE ARASI İŞ BİTİYOR

DEVRE ARASI İŞ BİTİYOR

Lige iyi bir giriş yapan Sarı- Lacivertliler’in Visca’dan vazgeçmediği, devre arasında Başakşehir’in kapısını tekrar çalacağı öğrenildi.

8VİSCA GELMEK İSTİYOR

VİSCA GELMEK İSTİYOR

Bu noktada 2021’e kadar mukavelesi bulunan Boşnak oyuncunun Fener’e gitmekten yana tavır koymasının da transferde belirleyici rol oynaması bekleniyor.

9

Sarı lacivertlilerin ara transfer dönemi Visca'yı renklerine katması bekleniyor.

10

Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.

11

Hatta Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a imza attığı ilk dönem Boşnak futbolcuyu da ikna ettiği ifade edilmişti.

12

Hücumun neredeyse her bölgesinde oynayabilen Visca, Başakşehir formasıyla çıktığı 233 Süper Lig karşılaşmasında 64 gol atarken, 63 de asist yaptı.

13
14
15

CANLI BAHİS, Misli.com'da başladı! Maç listesini görmek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Ahmet Dursun hayatının imzasını attı! Asena Demirbağ ile evlendi...
Fenerbahçe bir bomba daha patlattı! Edin Visca...
Fenerbahçe'de Ferdi krizi! FIFA'ya dava...
Milli idmanda Emre Belözoğlu korkuttu!