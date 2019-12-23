Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından çok konuşulan sözler
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı derbide 3-1 mağlup etti, karşılaşmanın ardından ise yapılan açıklamalar damga vurdu...
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Süper Lig'de merakla beklenen derbide Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
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Fenerbahçe, bu sonuçla ligde Beşiktaş'ın önüne geçti ve lider Sivasspor ile puan farkını 6'ya indirdi.
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Fenerbahçe'de 90 dakika sonunda büyük bir sevinç yaşandı. Maçın sonunda ise iki taraftan da çarpıcı açıklamalar geldi.
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Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesinden maç sonu söylemleri şu şekilde...
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Altay Bayındır: ''Mutluyuz, önemli bir 3 puandı. Ancak lig uzun bir maraton, hiçbir şey bitmiş değil, daha yapmamız gereken çok şey var. Maçlara tek tek çalışarak alacağımız puanlarla şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Rakiplerimiz puan kaybetti, kazanmamız önemliydi.''
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Loris Karius: ''Fenerbahçe iyi mücadele etti, biz ise edemedik.''
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Burak Yılmaz: ''Ben değil, Cüneyt Çakır konuşsun.''
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Emre Belözoğlu: "Hocayla kavga ettiğimiz iddiası yalandır, ettiysek ettik deriz. Ucundan köşesinden bile alakası yok kavga olayının. Ayıp bunların dile getirilmesi.''
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Ali Koç: "Dün de olduğu gibi bugün de takımımıza inanıyoruz. Hocamıza da inanıyoruz. Maçlar böyle yönetilirse Fenerbahçe'nin önünün açık olduğunu düşünüyoruz"
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Beşiktaş: "Bu düzen böyle sürmeyecek" (Twitter paylaşımı)
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Abdullah Avcı: ''Türkiye'nin en iyi hakeminden bahsediyoruz. 4 göz var, bir de VAR devrede. Vida'ya yapılan penaltıysa, buna itiraz etmesi, arkadaşlarının da destek vermesi gerekiyor. Belki hakem VAR'a gidecek. İyi takım olmak her koşulda birbirine sahip çıkmayı gerektiriyor.
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Ersun Yanal: "Bizi çirkin saldırılarla yıkamazsınız. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe büyük bir camia. Dedikodular, arkadan konuşmalar... Bunlar çok terbiyesizce"
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Atiba Hutchinson: "Bu akşam işler istediğimiz gibi gitmedi. İlk 15 dakikada oyuna bir türlü giremedik. Erken bir penaltıyla rakip öne geçti. İkinci yarının başında daha diri olan taraf bizdik ama ikinci golü bulamadık. Onlar üçüncü golü bulduktan sonra her şey çok zorlaştı."
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Ozan Tufan: "Attığım golde pozisyonun öncesine bakmamız lazım, Gustavo'nun baskısını görmek lazım. Fenerbahçe bu oyunu her zaman oynarsa neler olabileceğini gördük. İnşallah biz şampiyon olacağız"
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Vedat Muriç: "Uzun zamandır burada derbi mağlubiyeti yaşamadık. Maça çıkarken bunun bilincindeydik. Taraftarlarımız inanılmazdı. 90 dakika boyunca bizi desteklediler. Mutluyuz. İnşallah Rizespor maçından da 3 puanı alarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek istiyoruz"
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Max Kruse: "Bu tarz maçlar normal maçlardan daha farklı oluyor. İnsanların galibiyet beklentisi oluyor. Derbide gol attığım için mutluyum. Ancak en önemlisi elbette galip gelmekti."