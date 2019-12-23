Fenerbahçe - Beşiktaş maçının ardından çok konuşulan sözler

Abdullah Avcı: ''Türkiye'nin en iyi hakeminden bahsediyoruz. 4 göz var, bir de VAR devrede. Vida'ya yapılan penaltıysa, buna itiraz etmesi, arkadaşlarının da destek vermesi gerekiyor. Belki hakem VAR'a gidecek. İyi takım olmak her koşulda birbirine sahip çıkmayı gerektiriyor.